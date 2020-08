La Bolsa confirmó dos nuevos casos de Coronavirus

Hace instantes la Comuna de Villa La Bolsa emitió un comunicado en el que se confirman dos casos de Coronavirus para la localidad. Se trata de dos mujeres adultas, familiares del policía y la niña que dieron positivo semanas atrás. Suman así un total de 4 casos.

En el comunicado se aclaró que estas dos personas están haciendo aislamiento “desde hace unos 20 días” y que los hisopados anteriores habían sido negativos, lo cual genera sospechas de que las autoridades conocían el resultado desde hace tiempo pero decidieron informarlo recién ahora. Lo dudoso surge porque hace aproximadamente 20 días se conoció el rumor de que una trabajadora de la Comuna (suegra del Policía) tenía Coronavirus, pero ella dejó de asistir a su trabajo por una carpeta médica. Justamente después de que su yerno, con quien convive, dé positivo de Coroanvirus.

La oposición de esa localidad sostuvo durante todo este tiempo que el caso no estaba siendo informado y peor aún, que desde la Comuna no habían tomado las medidas pertinentes para evitar el contagio de los demás empleados comunales. Incluso, la ex Jefa Comunal, Elisa Martínez, escribió en sus redes a los vecinos un mensaje en el que expresaba que había solicitado a Verónica Diedrich, actual jefa comunal, que se comuniquen los casos debidamente.

Los mismos vecinos también notaron irregularidades en el comportamiento de la familia que debía estar en aislamiento, y en el de la Jefa Comunal, que no tomó medidas sabiendo que había un posible caso positivo dentro de su equipo de Gobierno. Como sí hizo Anisacate, que ante un caso sospechoso, aisló a todos los contactos.