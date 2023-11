«La Clave Trio traspasa fronteras y llega a Uruguay»

Durante la mañana de este miércoles, Martín Ferrera, Cantante de La Clave Trio, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el artista habló de cómo se preparan para esta nueva temporada festivalera para compartir su música: «Tenemos más de 13 años, el primer año fue cuando participamos de Talento Argentino. Esta última formación es la que encontró un espacio en su repertorio, en las fiestas populares, de una manera se dio la posibilidad de viajar mucho. Son todas cosas nuevas. Esto nos obliga como artistas independientes a avanzar en las circunstancias».

«Nuestra agenda viene muy bien. Gracias a Dios, la mayoría de los eventos populares se pueden hacer (ya que hubo incertidumbre por el año electoral) con las producciones. Tenemos una buena cantidad de fechas confirmadas en diciembre, enero y febrero. Este año no vamos a estar en Jesús María, para darle lugar a otros artistas. Este fin de semana nos vamos para San Juan, en el Festival de la Medalla Milagrosa este sábado. El fin de semana que viene nos vamos a La Pampa, y después a Nono en el Festival de la Tradición», dijo.

En cuanto a la preparación del repertorio, Ferrera mencionó que «Generalmente se da acorde a como nos va en la temporada, vamos tanteando. Hemos optado por hacer un repertorio clásico y popular, donde están las canciones que todos conocen y otras nuevas. Es todo a prueba y error. Tratamos de ser una topadora de energía, porque es lo que a la gente le gusta. Es un equipo de trabajo maravilloso, donde ahora se está sumando más gente. Tenemos que hacer crecer nuestro espectáculo en la agenda. Siempre están presentes y ahora ya trabajamos de memoria».

«Este año teníamos que volver a Bolivia, pero se demoraron con la construcción del predio y estamos esperando a que nos confirmen. Aunque nuestra agenda de enero ya está cubierta. Este año, nuestra música llegó a Uruguay. El folclore de allá es distinto al nuestro. El festival desde la costa, fuimos el primer grupo confirmado en la grilla. Tenemos otros laburos, pero el 20 de enero nos vamos a presentar allá. Es un orgullo enorme para nosotros, y vamos a llevar lo que nos corresponde para representar a nuestra ciudad. Además, es un desafío enorme ir como artistas principales y con muchas expectativas. Vamos a hacer un gran espectáculo», dijo.

En cuanto a las presentaciones en nuestra ciudad a partir del cambio de gobierno, el cantante expresó que «Nosotros amamos estar en Alta Gracia. Ahora tenemos muchas ganas de hacer una peña, pero no tenemos tiempo y no es el momento. Hay muchas propuestas para hacer. Yo siempre dije que las fiestas populares se tienen que seguir haciendo, sea cual sea la situación. Hay muchas fiestas muy grandes que por el cambio de gobierno no se van a poder hacer, y eso es muy triste. Pero tenemos que buscarle la vuelta».

«No faltamos ningún año que estuvimos en Colectividades. Si no nos ayudamos entre nosotros, no vamos a ningún lado. Nuestra intención es ayudar a todas las fiestas y peñas populares. Hay que buscarle la vuelta. Hay una camada enorme de nuevos artistas y grupos. Siempre andamos todos juntos. A la larga o a la corta, los resultados caen», finalizó.