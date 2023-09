“La comisión actual está haciendo las cosas mal, se ve el malestar en los integrantes del plantel”

El Deportivo Norte es una institución deportivas con más de 40 años de trayectoria, surge de la fusión de Sportivo Alta Gracia, Vélez Sarsfield, Palermo y Central Norte, allá lejos, el 17 de agosto de 1982. Un club rico en historia en cada una de las disciplinas que se practica, pero que en los últimos años eso se fue diluyendo.

Hoy en día se puede ver las instalaciones con grandes deterioros, falta de pintura y un campo de juego que no es digno para un institución “tan rica y con tanta historia”. Se puede ver en la cara y el ánimo de jugadores y padres, que reclamas la falta de interés de los responsables de la comisión directiva, una comisión que en los últimos años se fue pasando entre unos pocos, y no dejando ingresar nadie nuevo a ese “circulo amiguero”.

En los estudios de la 88.9Fm estuvo dialogando con el equipo de Todo Pasa, Abel Valoy, quien se postula como nuevo presidente del Deportivo Norte. “Me gustan los desafío, me encantan los desafíos y este es lo mejor que podemos hacer”. Comenzaba diciendo quien es además es dueño de una empresa de casas industrializadas.

A lo que agregaba. “Me meto en este desafío, porque amo al Deportivo Norte, lo quiero ver bien, tengo el respaldo de mucha gente, que están conmigo, con quienes presentamos un proyecto hermoso. Hace seis meses que vengo trabajando en esto recorriendo las canchas, hablando con los jugadores, yendo a ver los partidos, o si no puedo va mi hermano, pero sabemos cómo está todo en club hoy en día”.

Todo tiene un motivo, en el cual a una persona la moviliza para querer involucrarse de lleno en una institución, y Valoy decía lo siguiente. “El sábado exploté no podemos tener esa cancha como está ahora, lo vi en el festejo del día del niño. Ese mismo día fui a verlos jugar (NdeR el equipo jugaba en Montecristo) no había nadie referente del club, estaban los chicos solos, con problemas, se podía ver el malestar de las familia. Ahí dije el proyecto ya lo tengo, tengo armadas carpetas, tengo arquitectos, tengo al contador, tengo equipamiento deportivo nuevo, este es el momento de presentarlo, iba a esperar, pero dije este es el momento exacto para dar el paso.

A lo que agregaba. “Lo que también me hizo pensar que tengo que presentar el proyecto ahora es que el día sábado los jugadores, quieras pagar las medias antes del partido, ya que se lo tienen que pagar ellos. Que después del partido se tengan que quedar una hora en el predio visitante para volver por que no tienen movilidad. Que no tengan la indumentaria, que la tengan que pagar ellos, es una vergüenza, la ropa no la tiene que pagar ellos, eso se lo tiene que dar el club”.

Un tema fundamental que Valoy tocó en el programa es la falta de información que el club da a sus socios. “No tenemos acceso a lo que sucede puertas adentro del club, como socio e hincha tenemos no podemos acceder a esa información, si todo tiene que ser transparente, es un club social, ¿o es privado? No me dejan entrar mucho, me cerraron las puertas pero a lo que yo se entra plata, hay venta de jugadores, y creo que dejó una buena cantidad de dinero la venta de Bruno Juncos, no tengo el contrato en mano pero sé que dejó un buen ingreso.

Hay un mito que desde hace tiempo dentro de la institución que está sobre avenida Hipólito Yrigoyen y es que solo juegan los que pagan, con respecto a eso decía. “Hubo un niño que no tenía la cuta al día, el mes no había terminado y no lo dejaron jugar, cuantos no llegamos a no pagar las cuentas en el mes y nos retrasamos, es lógico por los tiempos que corren. Le rompes la ilusión a un niño, eso no puede suceder, es una criatura. Que es lo más importante, que el niño tenga la ilusión de jugar y se divierta o la cuota”.