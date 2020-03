“La cuarentena nos afectó mucho en lo económico”

Marco es un vecino de Alta Gracia que vende medias en una estación de servicio de nuestra ciudad y además es papá de 6 niños. Con sus ventas compra día a día la comida para toda su familia y también medicamentos necesarios para uno de sus hijos, Ulises, quien tiene problemas de salud.

En diálogo con RESUMEN expresó que la cuarentena le afectó a su grupo familiar “sobre todo en lo económico”. Marcos también resalta que con su trabajo compra medicamentos que a su hijo Ulises el Ministerio de Salud no le otorga, por lo que su hijo se quedaría sin completar su tratamiento médico si la situación continúa.

Hace pocos días Marco quiso salir a trabajar igual, porque la situación que está pasando lo obliga, y oficiales lo detuvieron y le pidieron que regrese a su hogar. Marco cuenta que regresó pero remarca:“la situación que estoy pasando yo, así como muchas otras familias, es muy complicada y necesito salir a trabajar para traer un plato de comida a mis hijos”.

En vistas de que la cuarentena continuará por unos 15 días más y ante la difícil situación en materia económica Marco expresó que “lamentablemente me va a tocar salir a trabajar obligadamente” porque ya no les queda dinero para comprar alimentos ni medicamentos. “Tratamos de llegar hasta el 31 y esperamos que no se prolongue porque en lo económico se nos está haciendo muy difícil”.

A su vez, Marco comentó cuáles son los pañales y medicamentos que usa su hijo para tratar convulsiones: pañales Comodín ultra extra grande, Clonazepam 1milig, Risperidona 1mg, Melatol 3mg y Omeprazol 20mg.

“Agradezco a quienes puedan ayudarme a conseguirlos, se nos está haciendo muy difícil” finalizó.