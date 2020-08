La cuarentena se extiende hasta el 30 de agosto: “Estamos lejos de resolver el problema”

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, hace minutos el Presidente Alberto Fernández confirmó que la cuarentena se extiende hasta el 30 de agosto.

Entre los dichos que se destacan, el mandatario nacional remarcó que todo depende de la sociedad. “Estamos muy lejos de tener el tema resuelto, siento que estamos hablando el mismo idioma con gobernadores y gobernadoras, siento que estamos viendo del mismo modo la realidad y le pido a cada argentino que nos acompañen y que entiendan que tenemos que ser muy cuidadosos”, dijo, remarcando que se espera que Argentina tenga de la vacuna contra el Covid los primeros meses del año 2021.

“Mi dilema ético lo resolví el primer día, estamos enfermos y el modo de preservarnos es quedarnos en nuestras casas. Necesitamos que el sistema no se sature para seguir cumpliendo como estamos cumpliendo. No disfruto ni me obsesioné con la cuarentena, solo cuido la salud de los argentinos”, dijo.

Fernandez hizo hincapié en que el principal problema son las reuniones sociales y dijo que volverán a fase uno aquellas zonas consideradas rojas de las diferentes provincias del pais.