«La diabetes no se cura pero si se trata»

Durante la mañana de este lunes, la doctora Bárbara Staltari (MP 38159), diabetóloga, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló en detalle de la diabetes y cómo podemos prevenirla: «La diabetes es una enfermedad que una vez que está instalada no se cura, pero si se trata. Hay muchos tipos de diabetes, pero no todas vienen con una predisposición familiar o por otras cuestiones».

«En la diabetes tipo 2 los pacientes suelen ser con mayor contextura física, pero hoy en día por los estilos de vida, por lo que cualquier persona puede tener cualquier tipo de diabetes. Eso se determina en la consulta médica. Está todo sumamente mezclado, pero la diabetes es más frecuente a nivel mundial por la obesidad, las comidas rápidas, el estrés, sedentarismo. Tiene mucho vínculo el peso y el estilo de vida con la diabetes. La diabetes se puede prevenir. Hay que evitar el sedentarismo, comer sano, hacer actividad física», dijo.

En cuanto a los síntomas que pueden presentarse, la doctora mencionó que «Es una enfermedad asintomática, con glucemia muy alta. Cuando la glucosa está muy alta, podemos sentir cansancio, falta de energía, ir al baño todo el tiempo, tener mucha hambre y sed, pérdida de peso inmediata, pérdida de vista, infecciones urinarias repetitivas, hongos en partes del cuerpo. Pero estos van a aparecer de manera tardía. Hay que hacerse controles con análisis de sangre y de la glucosa, a partir de los 35 años».

Por el lado de los tratamientos, Staltari expresó que «En la diabetes tipo 2 son las pastillas los medicamentos, y si no funciona, hay que adquirir insulina. Eso es una decisión de cada paciente y en el tratamiento. Pero en la diabetes tipo 1 si es dependiente la insulina. Hay un montón de tratamientos, y cada uno tiene sus beneficios y sus riesgos. Hay que estudiar al paciente para ver el tratamiento correspondiente. Es puramente individualizado. Siempre tenemos que recomendar estudios con un aval científico, y que no tengan efectos adversos. Recomendamos no retirar el tratamiento indicado por el médico especialista».

«Los niños suelen tener una diabetes tipo 1 y suele presentarse a muy temprana edad. También es por el aumento de la obesidad infantil, por eso hay que tener cuidado. Hay que darle una alimentación saludable y que haga actividad física a temprana edad, hay que cuidar a los niños», finalizó.