La Donosa: entró a robar a una vivienda y fue captado por las cámaras

En la tarde de ayer, un vecino de La Donosa, localidad comprendida en la Comuna de Villa del Prado, fue víctima de la inseguridad cuando un delincuente – con total naturalidad- ingresó a su casa a plena luz del día y le sustrajo una motoguadaña. Esto, sin percatarse de que la vivienda poseía seis cámaras de seguridad y de que el robo estaba siendo registrado.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle 1, cuando Daniel, el damnificado, no estaba en la propiedad. “La verdad es que sorprende con la liviandad con la que este hombre actúa pero no lo conocemos. Es alguien que estaba al acecho, pasó por ahí no vio mi auto y regresó“, contó la víctima en diálogo con RESUMEN.

Cuando el sistema de alarma se activó, el sujeto atina a apresurarse llevando consigo una motoguadaña. Siendo este elemento lo único que alcanzó a sustraer.

“Lo que él no advirtió es que en la casa hay seis cámaras de vigilancia que captaron todo, cuando sonó la alarma se fue con la motoguadaña”, agregó Daniel a la vez que aseguró que todo el material ya le fue facilitado a la policía del destacamento de Villa del Prado donde radicó la denuncia.

El delincuente circulaba a bordo de un vehículo Renault Kangoo color gris. Rodado que también quedó registrado en uno de los domos de la casa. “Se puede ver que es una persona de contextura grande, robusta, parece que tiene una renguera y se ve el auto en el que andaba aunque no se pudo observar la patente”, sostuvo el damnificado.

Mirá la secuencia del accionar del delincuente: