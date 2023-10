La esposa de Lotocki dijo que le gustaría tomar un café con el hermano de Silvina Luna y generó indignación

Tras un mes de que el país se enterara y llorara la pérdida de Silvina Luna, María José Favalón, esposa de Aníbal Lotocki, causó revuelo tras sus polémicas declaraciones en la nota que le dio a Santiago Sposato. Dicha entrevista generó una indignación a Ángel De Brito cuando la mujer expresó que “le encantaría tomar un café con Ezequiel Luna”.

Con bronca, el conductor de LAM expresó: “Hay que contar hasta 100 para analizar esta nota. Cuando hables con el hermano de Silvina Luna, Ezequiel te va a decir que Aníbal es un asesino”.

“Es cierto que no tuvieron comunicación porque no quiere verlos ni en figurita. Están convencidos de que todo lo que le pasó a Silvina es por Lotocki. Por eso pidieron la autopsia… Es dramático para Ezequiel. Su hermana murió muy joven”, dijo De Brito.

Cabe recordar que además, mencionó el caso del productor de moda (también fallecido) Mariano Caprarola: “A mí también me sorprendió el fallecimiento de Caprarola. Por supuesto que nos interiorizamos del tema, que murió en el Centro Médico de un shock hemorrágico. Murió por una cirugía urológica. Sí escuché que Mariano dijo que Aníbal le inyectó veneno, y lo tomamos mal porque no fue así, pero soy muy respetuosa de personas que no están. También te puedo decir que Aníbal no era el único médico de Mariano”.

Cuando Favalón fue consultada sobre la cantidad de denuncias en contra de su marido expresó: “Yo no voy a hablar de los fallecidos, la Justicia tiene que determinar la causa. Aníbal fue juzgado porque decían que les había puesto un veneno, se hicieron los seis meses de juicio y se determinó que el producto no era un veneno sino un producto debidamente aprobado”.