“La fotografía nos atraviesa y es una herramienta con la que convivimos día a día”

Durante la mañana de este lunes, el fotógrafo Sebastián Sancho Pujia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el fotógrafo contó sobre su carrera en este mundo, en el marco del Día Internacional de la Fotografía (que fue el pasado sábado 19 de agosto): “Tengo mucho registro de las fotos que he sacado a lo largo de mi vida. Hay un registro que hice en el estadio Kempes de un superclásico (River/Boca), y le saque fotos a la gente. Hicimos una nota central en el diario Día a Día y contar el registro de esa experiencia. El fotoperiodismo tiene una dinámica muy intensa que atraviesa un montón de sensaciones, y eso me cautivó. La parte que a mi me interesa es lo artístico – documental, que se rescatan esos cortes de la realidad con una mirada subjetiva”.

“La pasión intensa comenzó en mi adolescencia, pero siempre recorría los laboratorios de fotografía de mi familia cuando era niño. Yo llego y primero hago contacto con la gente y la situación, es lo ideal tener un diálogo para conectarse y no invadir”, dijo Pujia.

En cuanto a las tendencias de las imágenes digitales, el fotógrafo expresó que “Hoy todos tienen el ojo un poco más agudo, pero hay técnicas, parámetros, encuadres para tomar una fotografía, sobre todo con una cámara. Los filtros digitales representan las imperfecciones que tenían las cámaras. La fotografía tiene 184 años, con el paso del tiempo fue evolucionando y mejorando para darle a la sociedad la posibilidad de utilizarla. En nuestro caso, tenemos registro de Alta Gracia desde 1915”.

Por último, Sebastián recomendó que “quienes manejan registros fotográficos digitales, tienen que revelar ya que es la única que permanece. Revelemos en papel y guárdenlo en un álbum, para que se pueda conservar la historia de alguien”.