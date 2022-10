“La fuerza de este proyecto ha transformado la realidad de la ciudad”

El edil oficialista Iván Poletta visitó esta mañana los estudios de la FM 88.9 para hablar de distintos temas vinculados a la gestión y al panorama político local.

En primer lugar, luego de la visita del Intendente de Córdoba, Martín Llayora, Poletta hizo referencia a la postura de mandatario capitalino acerca de la necesidad de sacar los “ismos” (de Schiarettismo, Llaryorismo, kirchnerismo) de la estrategia discursiva para el 2023: “Tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa y también en la reunión de trabajo. Lo que interpreto de la palabra de Martín es justamente una concepción de política largoplacista, que deja de lado nichos excluyentes y trabajando en pos de un fin común”.

Iván Poletta quien fue Concejal en el periodo 2011-2015, llegando a ocupar el lugar de Viceintendente a cargo entre 2013 y 2014, para luego desempeñarse como Secretario de Servicios Públicos y también como Secretario de Gobierno y Obras Públicas, representa un cuadro político con voz autorizada que va más allá de la labor legislativa, tanto que para algunos, sería un vocero del Intendente Marcos Torres.

Al respecto, Poletta aclara: “Soy materia dispuesta para lo que el Intendente necesite. Lo he demostrado siempre y no tengo miedo en poner la cara para defender a la gestión. Muchas veces he tenido que hacerlo en las malas, y otras tantas en las buenas. Es importante que defendamos el trabajo y los proyectos de este equipo porque en esta gestión hemos ido también más allá de las promesas electorales que vamos a cumplir. Quizás alguno nos quede en el tintero, porque en la diaria surgen necesidades que no están contempladas. No olvidemos dos años de pandemia, por ejemplo, durante la cual lo mismo hemos sacado la ciudad adelante y hemos hasta avanzado en diferentes frentes de obras y políticas para la ciudad”.

Por último, luego de dialogar acerca de algunas de las obras y áreas de trabajo municipal, le preguntamos a Poletta acerca de la postura de la oposición y en particular de la muletilla de algunos dirigentes que se refieren al Intendente de la ciudad y al Ministro de Empleo como “los chicos Torres”: “Cada uno tendrá que ver con base a sus declaraciones a qué se refiere. Si lo usan en sentido peyorativo, créeme que no es el sentido que pueda entender yo».

«La fuerza de este proyecto ha transformado la realidad de la ciudad. Somos gente joven, que en su momento tuvo que sumar experiencia, pero hemos construido algo con una gran transformación. Alta Gracia ha tenido un cambio enorme. Quien hoy diga lo contrario, debería repensarlo en virtud de los resultados electorales como también los avances y el crecimiento”, a la vez que, con respecto a Juntos por el Cambio y su versión local, Alta Gracia Crece, criticó: “Arrancan con manotazos por todos lados y de a poco se convierten en mejores amigos. Todos quieren ser pero en definitiva no tienen lo necesario para posicionarse y terminan juntándose para sacar una figura. No quiero repetir lo que hemos dicho varias veces, pero solo los une una posibilidad electoral o de cargo, no un proyecto común de ciudad”.