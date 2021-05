“La gente se deja estar y luego tienen los pulmones destruidos”

Mariana Garay, Directora del Hospital Arturo Illia, estuvo en diálogo con TODO PASA de la 88.9, relatando el contexto sanitario actual de Alta Gracia y el Departamento Santa María.

“Sentimos tristeza de ver la situación que estamos pasando. El viernes al mediodía habilitamos la terapia para tener 5 camas como covid y a la noche ya estaba llena la terapia con pacientes covid”. En el transcurso del fin de semana largo murieron, dos pacientes jóvenes, uno de 41 y otro de 56 años.

La situación de los internados es crítica, y cada vez más positivos menores de 50 años deben ser derivados a salas de urgencias. Actualmente, las camas del Hostpital Illia están todas ocupadas. A ello se le suma que no han bajado la cantidad de casos en el departamento. “El departamento va en paulatino aumento de casos”, afirmó la doctora. A nivel provincial, la responsable del Hospital Regional dijo que Córdoba ha presentado más casos que CABA y Santa Fé. “Los mayores problemas se dan en las ciudades grandes”, aclaró Garay, pero agregó que afortunadamente, localidades pequeñas como Rafael García, no ha presentado casos en los últimos días, ya que es menos complicado contener la situación en zonas menos pobladas.

Otra situación que preocupa, y que también a ello se debe el crecimiento de la curva de casos, es que las personas no están comunicando que han sido contacto estrecho de alguien, lo cual deriva en complicaciones en la salud de los mismos, pudiendo llevarlos a la muerte. “Las personas jóvenes toleran mucho más la cuestión respiratoria y a los 5 días llegan con una incapacidad ventilatoria tremenda que cuando uno le hace la placa ve que los dos pulmones están destruidos” explicó la directora del Hospital.

En relación a lo ocurrido en el día de ayer en Plaza Solares, Mariana Garay dijo “la marcha de ayer nos parece una película surrealista”, contextualizando que en estos momentos, las luchas por diferencias políticas que derivan en este tipo de manifestaciones sociales, llevan a un aumento de contagios y dificulta más la situación sanitaria. Por otro lado, el día lunes se reunieron referentes y directores de salud de los distintos distritos de Córdoba para organizar la situación de atención en los nosocomios. La idea es que cada persona que tenga un mínimo síntoma respiratorio, pueda acudir a los centros de salud para ser valorado y que se le ponga un ojímetro, para de esta manera poder hacer un seguimiento al paciente para que no llegue a una mayor complejidad.

En cuanto al nivel de contagios en la ciudad, Garay expresó “La gente que trabaja no es la que contagia”, haciendo referencia al cierre de los comercios para disminuir la circulación de gente, y por ende, del virus, y destacó que “hay que marcar que cada uno de los jóvenes y adolescentes tienen padres que deberían haber ejercido la función de concientizar”.

En estos momentos, el hospital ha sido reacondicionado para atender pacientes de covid. El piso de abajo está totalmente aislado herméticamente, y cuenta con 22 camas junto con 5 de terapia, las cuales se encuentran todas ocupadas en este momento. Mientras tanto, en el piso de arriba continúan atendiendo pediatría, cirugías de urgencia, partos y patologías no covid. Garay confirmó además que no se cerrarán los consultorios externos que tratan patologías con tratamiento permanente o que precisen algún tipo de seguimiento. “No podemos cerrar el consultorio externo, porque eso va a llevar a que los pacientes se descompensen y necesiten una cama, y no tenemos” finalizó la directora del nosocomio.