José Luis Espert, reconocido economista, escritor y quien fuera candidato a Presidente en las últimas elecciones nacionales, habló en exclusiva con la 88.9 y brindó sus apreciaciones respecto al contexto social, politico, económico y sanitario del país.

“Creo que hay cosas que empiezan a ser contestadas por la realidad. ¿como el gobierno ha manejado la situacion pandemica?, los datos se estan mostrando. Se están dando los peores escenarios, un derrumbe económico monumental de los más grandes, la caida de nuestro PBI seguramente es la mas grande y al mismo tiempo se están explotando los contagios y las muertes. Supuestamente esto deberia ocurrir en una economia sin cuarentena y abierta, sin embargo a nosotros nos esta pasando con una economia bastante cerrada, con policias que meten presos a la gente por estar paseando un perro, en un escenario donde hay un claro censuramiento de las libertades individuales. El virus no para de hacer su trabajo y al virus no lo vas a parar, deberíamos haber hecho cuarentena más cortas, cosa que no fue nuestro caso, y deberiamos haber invertido muchisimo dinero en el sistema de salud, cosa que tampoco fue nuestro caso”, opinó el economista.

Espert, sin tapujos, dijo además que no se puede separar a la economía de la salud ni viceversa, asegurando que el Gobierno Nacional “se equivocó”.

“Yo lo dije el mismo 19 de marzo cuando se anunciaba la cuarentena. Este desprecio por la economia puede llegar a traer problemas de salud y economia. La gente va a tener que lidiar con dos problemas, el virus y la economía destrozada. De hecho el 29 de marzo escribi una nota donde dije: la economia es salud, plantear antagonismos entre economia y salud es algo absurdo. No hay economía sin salud ni salud sin economía. La gente esta chiflada de estar tanto tiempo encerrada y, a la larga, el hecho de que la gente tenga tantos problemas económicos tambien va a afectar el comportamiento de la salud, asi que lamentablemente el Gobierno se equivocó”.

“Yo hace casi un año y medio que hago politic, con 60 años. Se lo que es el trabajo, lo que es levantar todos los dias las persianas del comercio, lo que es fundirse y quedarse sin trabajo. De ahi tiene que venir la nueva forma de hacer política, hay que ir por afuera y votar a gente que venga del mismo grueso que viene la gente que vota, no hay otra solucion”, agregó.

Ni Fernandez, ni Macri y fuertes palabras para con Duhalde

Espert, afirmó que no fue otra cosa más que la crisis desencadenada por el macrismo lo que llevó al regreso al Kirchnerismo. Por otra parte, opinó sobre los polémicos dichos del ex presidente Eduardo Duhalde.

“Las declaraciones de Duhalde me parecen impresentables, la desfachatez. Lo dice una persona que es parte de la decadencia de la Argentina. Nisiquiera tiene lastima por nosotros al agitar las aguas que agita aunque debo decir que los dichos de duhalde, que los rechazo rotundamente, deben estar reflejando la gran preocupacion que debe haber adentro del gobierno”, culminó.