“La gran responsabilidad es no decepcionar a quien me conoció de esta manera: escuchándolos, llevando adelante sus ideas”

Duilio Silva es el referente local de “La Militante” (el espacio liderado por Nazario) y era conocido por algunos como la “oveja descarriada” del peronismo altagraciense. El año pasado se había acercado al entonces Secretario de Gobierno, Marcos Torres y se concilió la vuelta al redil del Partido Justicialista de nuestra ciudad.

Silva empezó su militancia muy joven, en la Juventud Peronista , junto con quienes ahora gobiernan la ciudad. Por ciertas diferencias en el manejo de las acciones partidarias y el trabajo territorial, Silvia se abrió dejando detrás la sede de la calle Arzobispo Castellanos y se postuló sólo en 2015, como referente de la Agrupación “17 de octubre”, con un espacio propio (CREO Alta Gracia).

Aun derrotado, Silva siguió trabajando en los barrios y centros vecinales, que representan justamente el territorio de mayor influencia del actual Secretario de Gobierno. En el invierno del 2019 confirmó su intención de conformar la lista de Torres, como Concejal.

En referencia al logro y al desafío de ocupar una banca en el Concejo, Silva asegura: “Estoy con todas las expectativas. Es la primera experiencia en gestión, si bien vengo trabajando hace un tiempo en la administración publica, en vialidad de la Provincia; es la primera vez que integro una gestión pública. Pero siempre estando junto al vecino, acompañándolo, recorriendo, que es la mejor manera que tenemos después para plasmar distintos proyectos que vienen a dar solución a las cuestiones que presentan los vecinos”

En cuanto a los años de militancia y las tensiones y desencuentros con el peronismo local, Duilio Silva recorrió algunas de sus experiencias: “La campaña del 2015 fue muy positiva personalmente, cuando la iniciamos sabíamos lo complejo que es y lo complicado en cuanto a números, a votos. Me permito conocer, llevar adelante propuestas. En el 2011 fueron problemas mas que nada de trabajo, yo consideraba el territorio de una forma, que no llevaron a coincidir en su momento con el ex intendente Facundo. Con Marcos tenemos casi hasta la misma edad y coincidimos en esto del recambio generacional. Creo que tenemos muchas cosas en común, principalmente en esto de saber escuchar, de llegar a los sectores que mas te necesitan, y creo que Marcos lo ha demostrado durante todos estos años”

