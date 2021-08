La lista de Encuentro Vecinal Córdoba es la 217 naranja y está integrada por Juan Pablo Quinteros como precandidato a senador nacional y a Aurelio García Elorrio como precandidato a diputado. Le siguen un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de diferentes puntos cardinales de la provincia, de Río Cuarto, San Francisco, Gran Córdoba, Hernando, Villa María, entre otras.

Entre las principales propuestas del Encuentro Vecinal, se encuentra la lucha contra el narcotráfico y las drogas en los jóvenes. García Elorrio declaró: “Nosotros nunca hemos dejado de pensar en sus hijos, en un proyecto para ellos. El narcotráfico ha tenido una protección enorme por parte de la política, hay que enfrentar los lazos que tiene el poder político con el narcotráfico, sino lo combatimos, esto continuará de esta manera. Basta de mirar para el costado, los punteros políticos son punteros de día y narcos de noche. La forma de sacar a los jóvenes de esa situación es empoderarlos, que descubran su proyecto de vida, los introduzcamos en el arte, en las fábricas, que busquen su talento, entre otras cosas”. Quinteros relató que esta denuncia ya había sido realizada por su compañero de fórmula, quince años atrás ante la justicia, cuando sólo era un dirigente social, recibió amenazas y debió portar custodia: “Aurelio es un dirigente que es capaz de poner en juego su propio pellejo por un tema que a los chicos los está destruyendo y no es un tema de agenda de los políticos actuales”.

Con respecto al enfrentamiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, el Frente de Todos y Cambiemos, opinaron: “La grieta no existe, Cristina y Macri se dan votos entre sí. Nuestro pueblo piensa y por ello es necesario brindarle propuestas: somos la oposición más racional y más humanista. No se dejen atrapar por la grieta, no tengan miedo de elegir, no se vota presidente sino congresales. A Córdoba no la defendió nadie, nosotros queremos defender a Córdoba de corazón”.

En relación a la situación actual de pandemia, el precandidato a diputado dijo: “La vida sigue, hay que pelearla. Traemos un mensaje de esperanza, de encuentro y futuro, proponiendo estas premisas como centrales“. Y justamente en este contexto, adujeron que seguramente la participación de la ciudadanía en los comicios será un poco menor a la media.

Quinteros y su paso del Frente Cívico-Cambiemos- al Encuentro Vecinal Córdoba

El pre-candidato a senador fue consultado sobre su traspaso de un partido a otro y refirió: “Empecé a tener diferencias con mi bloque, votaba en soledad y casi siempre en la misma sintonía con Aurelio. Nos encontramos en soledad peleando contra muchas cosas. Y el 13 de marzo decidí renunciar a mi banca. Me dí cuenta, para las elecciones de mayo, si Cambiemos se dividía le garantizaba la continuidad a Hacemos Por Córdoba, me di cuenta que no era la forma de hacer oposición”.

“Pasé de la Juventus al Sacachispas” bromea el candidato. “En las elecciones a concejales para Córdoba Capital, nos fue muy bien, doblamos las bancas. Hicimos una elección austera, pero nos fue bien. Ahora nos encuentra esta campaña provincial y la encaramos con mucha esperanza, venimos a demostrar que hay otra oposición”.

Su relación con Luis Juez

“Tengo buena relación con Juez. No nos debemos nada. Hablé con él frente a frente dos días antes de renunciar, nos dimos un fuerte abrazo. Para preservar la relación, decidí irme, jugármela e irme a un equipo más chico. Podría haberla hecho fácil, seguir en el partido y tener el lugar asegurado. El peor error que puede cometer uno es traicionarse a uno mismo” finalizó.