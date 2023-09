La historia de Alexis Albarracín: el vecino de Santa Ana que participó en Argentina Got Talent

Argentina Got Talent no para de descubrir talentos en el país, pero en esta oportunidad, el diamante en bruto llegó a la provincia de Córdoba. Alexis Albarracín vive en la localidad de Villa Parque Santa Ana y decidió audicionar para el programa que conduce Lizy Tagliani. El artista no solo pasó de ronda, sino que también cumplió su sueño de cantar a la par de Abel Pintos.

RESUMEN dialogó con el cantante y contó su historia, pero sobre todo, su experiencia de presentarse en uno de los programas de televisión más vistos del 2023: “Comencé en el mundo de la música desde muy joven, a la edad de 4 años, porque soy el menor de 7 hermanos que ya practicaban la música cuando yo nací. Pero la idea de audicionar en Argentina Got Talent viene por parte de mi hermana, yo no tenía idea que venía un casting a Córdoba, pero una colega de ella que es profe de baile le comentó que fuera a presentarse y me lo comentó a mi. Fuimos con mi hermana a audicionar al hotel que queda cerca de la Terminal de Córdoba y ella llevó a dos de sus alumnas (fue como representante). Ellas llegaron a última instancia pero no hasta la parte de la tele, y gracias a Dios yo pude llegar”.

“En el proceso de audición yo llevaba una canción de autoría propia, como una opción cante una canción de cuarteto (aunque no es mi fuerte ya que no me dedico a ese género) y también canté en inglés. Después de varios días de decidir con la coach que íbamos a hacer, me terminó proponiendo hacer el cuarteto porque era el tema más escuchado actualmente. Yo nunca me sentí muy seguro pero lo tomé como un desafío y lo probé. Si hubiese sido por mi, hubiese cantado la canción de autoría propia y se daba un ambiente distinto, pero así se dio para esta ocasión”, dijo.

En relación al momento en el que Abel Pintos subió al escenario a cantar con él, Alexis expresó que “sentí que el objetivo por el que iba a Got Talent estaba cumplido, fuera del resultado o lo que sucediera posterior a eso. Desde que vi que Abel iba a ser uno de los jurados, yo lo quería conocer y mi idea era pedirle un abrazo o cantar algo con él. Es una satisfacción inmensa, y se que hay mucha gente que tuvo suerte y esta vez me tocó a mi. Si no le hubiera preguntado para cantar con él, me hubiera arrepentido siempre”.

“El jurado en general, son todos una masa. Antes de audicionar, estábamos viendo los perfiles y analizando qué postura iba a tener cada uno en el programa y cuando me enteré que Abel iba a ser como el más exigente, ya me empezó a entrar miedo porque tenía que convencerlo. Todos se portaron super bien conmigo, pero su devolución me pareció súper objetiva, justa, y por eso estoy muy contento”, mencionó Albarracín.

¿Cómo sigue ahora el reality? En cuanto a esto, el cantante oriundo de Santa Ana dijo que “La segunda instancia del programa es en base a los que pasaron la audición, se hace otro filtro (el jurado reacciona a las audiciones de los que pasaron y en base a eso eligen quien pasa a la tercera instancia). No es participativa, solamente hay que esperar para ver qué dicen los jurados. Después todas las otras instancias son todas participativas”.

¿Y si Alexis gana el programa? “Si llego a ganar el programa, el dinero lo invertiría en producir mi música. Me gusta mucho componer, ya tengo varias canciones hechas. Pero también tengo la posibilidad de entrar a alguna banda de cuarteto o cumbia, sería un desafío para mí”, expresó.

“Mi mayor sueño es algún día que un estadio esté cantando mis canciones, seguro es una de las sensaciones más lindas del mundo saber que una canción tuya generó algo así en el público”, finalizó el artista.