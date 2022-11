La Justicia falló a favor del violador de su hija y ahora éste podrá ver a sus hijos biológicos 

Hace poco mas de un mes, RESUMEN hacía público el calvario de Verónica, una vecina de Alta Gracia quien le solicitaba a la Justicia la prohibición de contacto entre su expareja y los hijos que tienen en común. Esto, debido a que el hombre – quien además es un expolicía- éste está imputado por el abuso sexual reiterado que sufrió su hija hoy mayor de edad (hijastra del acusado) desde que era una niña. (Nota relacionada)

La mujer era oriunda de Córdoba. Hace dos años, cuando su hija le confesó los abusos sufridos por parte de su padrastro, ella decidió radicar la denuncia, vender su cas ay mudarse a esta ciudad. Sin embargo, y lejos de encontrar paz y alejarse del abusador (quien solo estuvo detenido unas pocas horas), al poco tiempo supo que éste también se había mudado a Alta Gracia y comenzó a hostigarla para ver a los hijos que ambos tienen en común.

«Al principio se había venido a vivir a Villa del Prado. A él la Justicia no le hacía nada, podía hacer lo que quisiera, seguía viendo a sus hijos, los buscaba, los retiraba de la escuela y los traía a mi casa a cualquier hora. Nunca permití que se quedaran a dormir con él pero ¿Cómo puede ser que con los antecedentes que denunciamos no le pusieran un límite o evaluaran si podía ver a mis hijos o no?. Siempre reclamé eso», había expresado la denunciante a RESUMEN, cuando harta de no recibir respuesta por su situación decidió hacerlo público.

Lo cierto es que hubo una nueva audiencia y la novedad es que la Justicia falló a favor del denunciado. El argumento siempre fue el hecho de que «una cosa no tenía que ver con la otra» y que «la denuncia de abuso es en Córdoba y no tiene relación con el pedido de revinculación de un padre con sus hijos». Increíble pero real.

La decisión fue un balsado de agua fría para Verónica, aunque ella reafirmó que hará «hasta lo imposible» porque el sujeto que abusó de su hija no vuelva a ver a los hijos que tienen en común.

«No voy a permitir que vea a mis hijos, seguramente me van a querer obligar pero voy a luchar para que no vuelvan a tener contacto. La causa de mi hija no está archivada e incluso él aún tiene restricción vigente con nosotros. Su carátula es de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador y así mismo quieren que siga teniendo contacto con los hijos. No se entiende», explicó decepcionada la mujer a RESUMEN.