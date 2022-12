La madre de Luciano Del Vecchio dijo que no cree en la inocencia de Finot y volvió a pedir justicia

A pocos días de que Lucas Fernández (44) – el acusado del homicidio de Luciano Del Vecchio- se entregara a la Justicia, quien habló una vez mas con RESUMEN fue Nora, la mamá de la víctima e insistió en que paguen todos los responsables.

La mujer reconoció que se anotició de la detención de «el porteño» a través de los medios y que poco acceso tiene a la causa aún. Así mismo, tuvo fuertes dichos para con la declaración pública de Gustavo Finot- el dueño de la casa en donde todo ocurrió- y dijo que «no cree en su inocencia».

«Todo esto me ha angustiado mucho, me enteré de que Fernández se había entregado y que lo habían trasladado al UCA, por la radio y también leí la declaración que hizo Gustavo Finot y no creo que sea inocente. Él ahora está queriendo cambiar la versión, incluso cuando dice que no sabe que pasó después de que Luciano salió de su casa, que quizás se había peleado por el camino. Se sabe que las cosas no fueron así, a mi hijo le pegaron y digo ‘le pegaron’ porque no creo en la inocencia de Fint y tengo mis motivos para creer eso», inició Nora, haciendo hincapié en que -para ella- no fue sólo el detenido quien golpeó a su hijo.

«Se sabe que mi hijo estuvo desmayado, que estuvo inconsciente después de eso, vaya a saber cuánto tiempo estuvo así. Me pregunto entonces por qué no lo llevaron para que tuviera asistencia médica, porque además hicieron abandono de persona. Si Finot dice que mi hijo lo golpeó, ¿dónde están esas marcas?. Lo unico que pido es Justicia», remarcó la mujer.