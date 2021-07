La mamá de Santiago Maldonado le escribió una carta en el dia de su cumpleaños

En el día de hoy Santiago Maldonado hubiera cumplido 32 años. El joven desaparecido el 1° de agosto en el marco de una manifestación mapuche en el sur del país, y hallado muerto 55 dias después, nació un 25 de Julio del 89 y su madre quiso dejarle unas emotivas líneas.

Recordemos que el caso fue cerrado como una muerte accidental, luego de que hallaran el cadáver de Santiago en las aguas del río Chubut. No obstante, familiares y amigos sostuvieron desde el inicio que se trató de un homicidio y que al joven lo había asesinado la gendarmería. A la fecha, piden justicia por la causa.

Aquí la carta:

a Santiago de su mamá, en el día de su cumpleaños.

Un 25 de Julio de 1989 todo era alegría con un bebé hermoso entre nosotros.

Van cuatro años qué no te tenemos, estas siempre en nuestro corazón.

Son tantos los recuerdos, de niño siempre eras alegré y cariñoso.

Estos últimos cuatro años sólo es tristeza, no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia.

Vos diste tu vida por los hermanos originarios y nadie hace justicia por vos.

Siempre qué salías me decías, Yo siempre voy a estar cuándo me necesiten. Esa fue la última vez, porque nunca más volviste.

Hay veces que siento que en algún momento vas a llegar. Te extrañamos tanto, eras un ser maravilloso con un gran corazón.

Ya cumplirías 32 hermosos años.

Nunca te voy a olvidar.

Te mandó un beso enorme al cielo.