La muerte de Ricardo Fort ¿vinculada con Aníbal Lotocki?

Luego del fallecimiento de Silvina Luna y el pedido de justicia que con el paso de los días resuena con mayor fuerza, muchos ex pacientes de Aníbal Lotocki salieron a declarar su miedo y cómo viven con las consecuencias físicas que les dejó el cirujano tras realizarle diferentes tratamientos estéticos.

En esta oportunidad, el artista uruguayo Raphael Dufort estuvo como invitado en el programa DDM (América) y contó su experiencia. Pero en medio de su testimonio, aseguró que otra de las víctimas del cirujano fue Ricardo Fort, quien falleció en noviembre del 2013.

“Ricardo Fort murió de esto, vamos a decir las cosas como son”, lanzó sin rodeos para luego enfatizar: “Primero, lo más sabido eran los talones que se subió cuatro centímetros de talón para subir en altura. Tenía en los pechos, tenía en todo el cuerpo. Fort se murió de esto, lo que pasa es que no lo van a decir. Tenía este producto en todo el cuerpo, en las pantorrillas, en los muslos, en todo. La muerte de Ricardo Fort fue producto de esta situación con Lotocki”, afirmó el artista haciendo referencia al famoso metacrilato.

“Ricardo no se había operado con Lotocki…lo denunciaba cuando Gallardo se operó, ¿Vos decís que se operó?», dudó Mariana Fabbiani y el invitado remarcó: «Si, se operó con Lotocki. Lo recontra sé».

Ante la sorpresa de los panelistas del ciclo televisivo, el ex paciente de Lotocki decidió hablar con mayor profundidad: “Nadie se las iba a hacer. No existe la magia, chicos. Hay famosas prótesis que se ponen en todas las partes del cuerpo, pero son probadas… Están por arriba o por debajo del músculo, no por dentro. Nadie se las iba a hacer”, manifestó Dufort.

Cabe recordar que el apodado “El Comandante” estaba internado desde el 21 de noviembre de 2013 en el Sanatorio de La Trinidad, institución del barrio de Palermo de Buenos Aires, para ser tratado por una fractura femoral (la cual había sufrido días atrás, en Miami), además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla. Fort falleció debido a un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago, a las 5 de la madrugada (hora local) del 25 de noviembre de 2013, a la edad de 45 años.