«La municipalidad apoyó a las pescaderías, al comercio local»

El joven comerciante dialogó con el equipo periodístico del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la venta de pescado durante la semana santa y la competencia desleal ante la presencia de los programas nacionales a precios populares.

«Se ha vendido mucho el sábalo, la corvina, las hamburguesas , las milanesas de merluza, la molida para relleno de empanadas, la paella completa para cuatro personas a 1400 pesos. Viene bastante bien la venta desde el lunes. Hoy la lluvia no ayudó mucho, pero viene bien» dijo el pescadero sobre el incremento de las ventas durante esta semana.

Consultado sobre el posible desembarco del Plan Federal de Ferias, que trae pescado fresco directo desde Mar del Plata, Virga opinó: «Me duele mucho cuando llegan estos programas ya que no es justo, los comerciantes pagamos impuestos durante todo el año. Hemos propuesto varias veces que nos den la oportunidad de venderlos nosotros al precio que lo traen. Se podría llevar a cabo de esta manera en todo el territorio argentino».

Y agregó: «Este año hemos tenido el apoyo de la municipalidad: estamos agradecidos. Nos llamaron y nos consultaron por las ventas, les dijimos que venían ´flojas´ y por suerte no llegó a la ciudad. Los precios que se promocionan son inferiores a los que yo consigo en Mar del Plata para la reventa. Que no nos quiten la oportunidad de vender un poquito más, ya que no es igual que años anteriores».

Carlos Virga, hermano de Juan, contó a RESUMEN que del 2021 al 2022 «el incremento ha sido importante, al igual que en todos los otros insumos, como la carne vacuna».

«La merluza tuvo un gran aumento, que es el indicador de precios. Hay pescados que variaron menos. El de río ya viene faltando hace un tiempo por la baja del Río Paraná, entonces el precio subió pero no es por esta semana sino porque no hay. Los mariscos tuvieron variación hace un tiempo, esta semana no se incrementó su precio» detalló Carlos.