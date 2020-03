La Municipalidad ya entregó más de 250 bolsones a vecinos de Alta Gracia

La entrega de los bolsones comenzó ayer y la realizan distintos funcionarios del Gobierno de nuestra ciudad. Hoy, a partir de horas de la siesta, continuarán entregando mercadería en los distintos barrios.

El bolson cuenta con azúcar, yerba, fideos, arroz, harina, aceite, entre otros productos de primera necesidad.

La Municipalidad estableció un sistema muy eficaz para que los vecinos soliciten los productos: en primer lugar deben enviar un Whatsapp al teléfono 3547 446766, completar una serie de datos, entre ellos nombre, apellido, cuit y domicilio, y luego se hace un cruzamiento de datos para ver cuál es la situación de quien quiera recibir el beneficio.

Cabe destacar que el objetivo del Gobierno de la ciudad es brindárselo a aquellos que no reciben ningún plan social ya sea del Gobierno Provincial como del Nacional. “Apuntamos a aquellos que realmente no tienen nada y que ante la cuarentena no pueden trabajar” expresó el Secretario de Gobierno Mariano Agazzi a RESUMEN, quien además aclaró que si no reciben respuesta vía Whatsapp es porque son muchos los mensajes que ingresan pero de igual manera se registra la solicitud.