“La música del silencio”: llega un nuevo té musical en Alta Gracia

La propuesta cultural que combina música y merienda es ideal para disfrutar de un fin de semana, cuando no hay ningún plan en mente. Es por ello que el Centro Cultural Villa Roma tiene para ofrecer esta actividad para que tanto vecinos como turistas puedan deleitarse con cosas ricas y dulces melodías.

En esta oportunidad, llega el espectáculo “La música del silencio”. Mariana Rocchietti, quien es la pianista a cargo del show, dialogó con RESUMEN y contó su historia en el mundo artístico: “La música estuvo siempre en mi vida…Mi papá es director de coro, mi mamá cantante y profesora de literatura así que me críe en una casa en donde había música noche y día…Me inicie formalmente en el mundo de la música cuando ingrese a la escuela de niños cantores, Domingo Zípoli. Desde que tengo memoria el piano estuvo en mi casa y era habitual intentar sentarme en el piano e intentar sacar melodías de oído, sin embargo antes de empezar piano formalmente empecé otros instrumentos pero finalmente terminé eligiendo el instrumento que me había acompañado siempre, a partir de ahí empecé mis estudios de piano en el conservatorio provincial Félix.T.Garzón”.

“Desde hace unos años elijo interpretar en mis conciertos principalmente obras de mujeres compositoras de la música universal y mis propias composiciones, conformando un ciclo que se titula “La música del silencio”. Esta decisión se debe a que siento que este repertorio no ha tenido la suficiente difusión, y es una música tan hermosa que quiero que todo el mundo la conozca. Yo misma tuve que investigar bastante para descubrir todas estas joyas musicales. A la hora de elegir el repertorio trato de abarcar una amplia gama de emociones alternando entre obras de mayor carácter o virtuosismo con aquellas de mayor emotividad, también incluyo en estos conciertos mis propias composiciones que forman parte de mi disco “El hilo de las horas” (está disponible en Spotify)”, dijo.

Mariana se presentará en Villa Roma el día domingo 14 de abril a las 18 horas, con la propuesta de un “Té musical”. La entrada tiene un valor de $4000 e incluye la merienda. Se puede reservar 3513530215 o adquirir su entrada por eventbrite a través de un link.

Además, la artista contó que “El objetivo de esta presentación es disfrutar de una hermosa tarde musical en un ambiente íntimo dónde además de escuchar mi propuesta musical, también voy a contar acerca de la vida de las compositoras que crearon tan bella música. Voy a interpretar un programa de obras para piano solo en donde la figura central será la compositora Clara Schumann. Las obras que voy a interpretar son: Alborada del silencio, Mariana Rocchietti; Preludio op.16 no.1 en sol menor, Clara Schumann; Scherzo op.14 en do menor, Clara Schumann; Intermezzo op.117 no.1, Johannes Brahms; Sonata en sol menor, Clara Schumann; I-Allegro; II-Andante; III-Scherzo y IV-Rondeau”.

“Estoy muy emocionada de presentarme en Villa Roma, donde su anfitriona Romi Testoni siempre me recibe con mucho cariño, además estoy muy contenta de tener la oportunidad de presentar este concierto en donde también voy a interpretar por primera vez la Sonata para piano de Clara Schumann, que es un gran desafío musical. Lo que más deseo es que el público que me acompañe disfrute tanto como yo de esta propuesta y poder transmitir toda la belleza y emotividad de la música de Clara Schumann. Los espero para disfrutar de una tarde musical, con música muy hermosa y que no pierdan la oportunidad de experimentar la magia de la música en vivo”, finalizó.