“La música y sobre todo los que la componemos, es un desahogo, una necesidad”

Dario Carri, reconocido artista de la ciudad, fue otro de los que pasó por los estudios de la 88.9 en el marco de Alta Gracia codo a codo.

El músico, destacó, entre otras cosas, la gran movida que se hizo en las redes sociales en el marco del aislamiento y aseguró que si bien en lo personal no utilizó estos medios para brindar shows y demás, estuvo abocado a acompañar desde otro lugar: “Yo aplaudo a los que estuvieron muy activos en las redes en este tiempo, llevando shows en vivo y demás porque es una manera de estar y acompañar. En mi caso he estado algo alejado porque todo esto me bajoneó bastante, la sensibilidad de la gente que por ahi no la esta pasando bien y uno se refugio en los ámbitos que se mueve. En caso me aboque mucho a los hermanos de la fe y estuvimos desde ese lado haciendo colectas y con la gente de los clubes también”, expresó.

La música, un desahogo en tiempos difíciles

carri explicó además que en estos tiempos la música juega una vez más un rol muy importante. “Mi musica ha sido catarsis, sobre todo para los que componemos, es un desahogo, una necesidad”, dijo el artista quien a la vez reconoció que el artista en general tiene un ego natural aunque destacó el cambio generacional en la mùsica en la cual los artistas se han vuelto amigos, algo que no sucedía antes.

“El camino de la musica esta regado de buenos amigos, me pone muy contento porque los artistas tenemos ego y el que diga lo contrario es mentira, nos encanta que nos reconozcan, que nos aplaudan, nos husta eso y lo bueno de esta nueva generación es que entre los artistas hemos logrado ser amigos”.