La oposición no dio quorum y se levantó la sesión en la Legislatura

El proyecto del libertario Agustín Spaccesi para que se ponga un límite a los pedidos de tratamientos sobre tablas fue bien recibido por el justicialismo, pero desató el enojo de todo el arco opositor ocasionando que pasadas las 15 horas no bajaran a dar quorum y la sesión de levantara.

El libertario dio ingreso a un proyecto de modificación del Reglamento Interno que apunta a dos cuestiones: impedir los pedidos de proyectos sobre tablas, es decir la utilización de una herramienta legislativa en la que los parlamentarios pueden solicitar mocionar para que el tema sea tratado en el recinto en el mismo momento si no cuenta con los dos tercios; y aplicar descuentos en los haberes de los legisladores en caso de que no se cumplan los plazos de abordaje de los proyectos en las comisiones. Esto -que pareció uno de los tantos proyectos de modificación del Reglamento Interno de la Legislatura- apuntó concretamente a una práctica legislativa de parlamentarios de la oposición, los que insisten con el abordaje de temas sobre tablas en cada sesión en medio de las denuncias de que no hay suficiente debate en las comisiones que habilite el oficialismo.

“Cuando no tienen argumentos ni coherencia, como nenes caprichosos agarran la pelota y terminan el partido”, comenzó diciendo el Presidente Provisorio de la Unicameral Torres en su cuenta de X. “Democracia es aceptar que podés perder. Dignidad política es bajar al recinto lo mismo y defender lo que pensás. No dar quórum cuando algo no te gusta es tristemente un papelón. Cuando saben que no les da la cara para votar algo lógico se encaprichan, no dan quórum y no bajan a trabajar”, cerró el Legislador.