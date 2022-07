La palabra de Javier Tatín López luego de su expulsión en el polémico partido del Depo

La Liga Cordobesa de Fútbol, hace unos días emitió el listado de sancionados que tienen que cumplimentar en las fechas siguiente. En el informe aparece el nombre de Javier “Tatín” López, quien fue expulsado del partido en el cual el Deportivo Norte derrotó a Juvenil de Barrio Comercial por 3 a 1.

Todo comenzó promediando el primer tiempo cuando el jugador Luciano Taborda jugador con el dorsal número 2 de Juvenil quien comete una falta contra Ramón Ramirez, que termina con la expulsión del jugador visitante, y un actitud antideportiva de volverse y golpear al jugador del Deportivo Norte. Ahí se desencadena una serie de hechos que terminan con la expulsión de López. El leiman tropieza con el jugador, se viene contra mí y solo lo sostengo, obvio q simuló como corresponde y la sanción es por eso, no hubo trompada ni otra cosa, solo q no debí estar yo en ese sector, si fui era porque le pegan la trompada a Ramón, si reaccionaba se armaba un lío, no fue así y cuando volví aconteció esto con el jugador expulsado, debía llevarse uno y me tocó a mí”. Comenzaba su relato “Tatín” con RESUMEN.

A lo que agrega. “Dicen que hubo una trompada en las costillas, jamás hubo eso. Estoy tranquilo, se lo que aconteció y sigo sosteniendo, que no debí estar ahí para evitar esto que ya es historia”.

Por ultimo agregaba las sanciones están para cumplirlas, esto no opaca lo hecho y lo logrado, voy por más”. Concluyó

Hay que recordar que luego de finalizado el partido, ambas parcialidades tuvieron un ida y vuelta, que derivó el arrojo de piedras por parte de los hinchas visitantes.