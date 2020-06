“La pandemia puede causar un desastre, pero jamás será capaz de matar la música”

Tanto los músicos de cuarteto como de cumbia viven su momento particular con la problemática de la pandemia, todos se vieron obligados a dejar de tocar debido a la cancelación de los espectáculos públicos en todo el país, “La banda estaba en el mejor momento, pero una vez que todo esto explotó en el mundo, nos cancelaron todos los panes que teníamos para el 2020″, manifestó el joven.

La vida del músico históricamente se tornó complicada, es un ambiente difícil de llevar y el negocio es una realidad, más allá de cualquier pasión, muchas veces vemos como músicos en el final de su carrera opacan a músicos en ascenso que traen la verdadera frescura y aires nuevos de música.

En el caso del cuarteto y la cumbia esta situación se ve muy seguido, “Muchas veces te bajan de los escenarios por que se presenta en la misma fecha simplemente un artista que lleva su nombre, pero que a su vez está en el declive de su carrera, perdiendo así la oportunidad de darle lugar a las bandas más jóvenes que traen material nuevo y de renovación y continuidad”, expresó el músico.

La realidad economía es otra problemática que está inserta hoy en día, “Yo particularmente tengo un segundo trabajo en la construcción como peón albañil, así que fui doblemente afectado y se me hace difícil, recién ahora el tema de las obras se empieza a normalizar”, agregó.

No obstante, muchos jóvenes padecen la misma situación que Maxi, viéndose obligados a trabajar para poder vivir un poco mejor. Por otro lado, la banda “A puro ritmo”, se mantiene en contacto permanente, donde los integrantes se comunican vía WhatsApp y zoom para escribir canciones o practicar sus temas, “Ensayamos los temas para no perder el ritmo, eso da un poco de satisfacción pero no es lo mismo estar personalmente presente y escuchar los instrumentos de cerca y mirarse a la cara”, agregó.

Mientras tanto, los músicos se mantienen esperando y maxi es muy optimista en relación a esto, “Como músico deseo de corazón que todos los que se quedaron parados sin poder trabajar puedan volver a los ensayos y ojalá los eventos públicos puedan volver lo más rápido posible”, finalizó.