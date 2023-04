La peor cara de la invisibilidad: ¿Cómo es la vida del hombre que se electrocutó colgando un pasacalle? 

Mauricio Medina es la prueba cabal de que los milagros existen; de eso no hay duda. En 2019 – precisamente en plena campaña electoral- el hombre colgaba un pasacalle en calle Alem y tras sufrir una descarga eléctrica, cayó de unos 10 metros de altura; estuvo literalmente al borde de la muerte y permaneció meses internado en el Instituto del Quemado, en donde fue sometido a múltiples intervenciones.

El proceso de recuperación fue verdaderamente asombroso. Sin embargo, Mauricio sufrió secuelas físicas que le impidieron seguir con su vida normal y ya nunca más pudo desempeñarse como trabajador vial- tareas a las que se dedicaba antes del lamentable accidente-. Hoy, el hombre cuidacoches en calle Dino Carignani y ni siquiera tiene una pensión del Estado.

«Hace seis meses que cuido autos en esta calle», contaba el hombre en diálogo con RESUMEN, quien logró hacerle frente a las adversidades, a pesar de que parece ser invisible para muchos. Mauricio aclaró que nunca había sido militante de ningún partido- como se dijo-y que aquella vez que colgaba el pasacalle para la campaña de Alta Gracia CRECE, lo hizo simplemente «como una changuita». Algo que casi le cuesta la vida.

Vivir con tres mil pesos por mes

Hoy Mauricio vive de la contribución voluntaria que recibe de la gente como naranjita, junto a su madre jubilada en barrio Parque del Virrey. Además, reconoce que percibe unos «tres mil pesos mensuales» de manos del Municipio y que aún el trámite de su pensión por discapacidad no fue resuelto. «Todos se abrieron cuando me pasó esto, no tengo ningún tipo de ayuda y todavía no me sale la pensión», aseguró. Increíble pero real…

Tal parece que a nadie le importa el caso de Mauricio. Una falta de empatía que duele al máximo, quizás por no tener recursos para contratar un abogado que pueda revisar su expediente y entender por qué razón- cuatro años mas tarde- aún no percibe ninguna asistencia del Estado. El hombre es invisible para muchos, a pesar de estar a la vista de todos, a diario, por las principales calles de la ciudad.