Renovar el Carnet de Discapacidad en Alta Gracia… una verdadera peregrinación

Un 0800 en el que nadie responde es el único medio supuestamente “disponible” para quienes quieran obtener un turno para la Junta de Discapacidad en Alta Gracia. Si bien el reclamo no es nuevo, la pandemia profundizó el problema y lo que sucede actualmente, para muchos padres, es verdaderamente desesperante.

Es el caso, por ejemplo, de Maru. Una joven mamá de dos niños con discapacidad a quien le urge, por un lado, renovar el carnet de su hijo de 12 años para que no le interrumpan sus beneficios (que son derechos) pero, sobre todo, quien necesita que el más pequeño de 2 años inicie cuanto antes con sus terapias por un diagnóstico reciente de retraso del desarrollo global.

“La verdad es que ya no sabemos que hacer. No soy la única mamá que está pasando por esto, tenemos un grupo y a muchas nos pasa. Es imposible conseguir un turno para la Junta. En mi caso hace meses que estoy tratando de sacar turno para mis hijos. El más chico tiene que empezar cuanto antes con las terapias porque puede ser que tenga autismo y sin autorización de la Junta no puede acceder a las terapias. Llamo de las ocho a las cuatro de la tarde prácticamente, desde que habilitan la línea. 10 veces por día sin parar y nadie atiende”, explicó desesperada la mamá a RESUMEN.

Mediante Facebook, la respuesta fue la misma: “los turnos solo se otorgan a través de ese 0800”.

“Fui al hospital personalmente y me comuniqué por Facebook y me dijeron que es solo por teléfono pero no hay forma y lo mío es verdaderamente urgente”, añadió la vecina asegurando que otra mamá logró un turno pero que, cuando fue, le respondieron que no estaban atendiendo.

Sin duda se trata de un servicio primordial, con alta demanda, que comprende nada más y nada menos que la salud. Derechos postergados y tratamientos que se dilatan. ¿Por qué?.