“La prioridad es la salud pero está la parte económica que si la sabemos controlar, se puede retomar”

En la mañana de hoy, Claudio Peña, Jefe Comunal de Villa San Isidro en diálogo con Todo Pasa, se refirió a lo que dejó la reunión que varios jefes comunales mantuvieron en las ultimas horas, en el marco de acordar que rumbo tomarán algunas cuestiones, en el marco de este aislamiento que continúa.

“Estuvimos reunidos todos los jefes comunales para unir criterios y formas de trabajo para ver como se sigue en este momento. Habia que tomar medidas lograr retomar la obra privada, mas específicamente contando a nuestro favor que contamos con zonas blancas. En el caso de Potrero, San Clemente, y Ciudad de America, van a trabajar en conjunto para lograr que las personas puedan movilizarse”, contaba Peña.

La reunión concluyó en la aprobación de esta tarea laboral y su respectivo control y habilitación mediante declaración jurada. “El objetivo principal de la reunión era debatir y decidir sobre qué hacer con la obra privada. Se van a controlar con frecuencia y no se van a permitir más de cinco trabajadores por obra. En nuestro caso permitiremos el ingreso de personas que viene de zonas blancas”, explicó el Jefe Comunal a la vez que reafirmó que al momento la prioridad sigue siendo la salud por lo que NO habilitarán las salidas recreativas.

“No es el momento para salidas recreativas. Empezamos la parte mas complicada por eso seguiremos igual en ese sentido. Somos un pueblo chico y no hay tanta circulación, no hay grandes departamentos por lo que no estamos tan encerrados como veo en otro lado”.

“Atravesamos un momento muy complicado y la prioridad es la salud pero está la parte económica que si la sabemos llevar bien y controlar, se puede retomar”, concluyó.