La Rancherita firmó convenio de cooperación con «Energía Córdoba»

El Jefe Comunal de La Rancherita y Las Cascadas, Alejandro Sosa, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» programa radial de FM 88.9 sobre este documento que se firmó entre la comuna y «Energía Córdoba», sobre las políticas de ambiente que llevan adelante y las próximas elecciones locales y provinciales.

La firma se realizó el miércoles 8 de marzo entre en el CIECS (CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba) y unos de los compromisos a seguir con la creación de un Departamento de Empresas y Energías, que desarrolle temas de Eficiencia Energética, Energías Renovables, mitigación y adaptación al cambio climático.

Participaron del acto, Alejandro Sosa, Presidente de la Comuna La Rancherita, Miguel Vanetti, Coordinador de la Universidad Popular de la Comuna La Rancherita, Jorge Domínguez, Coordinador del Corredor Santa María de Defensa Civil y Sergio Devalis, Presidente de la Fundación Energía Córdoba y del CEC.

«Nos vino a visitar Sergio Devalis, quien se enteró que desde el 2010 trabajamos con energías renovables, ya desde el 2008, cuando aún no se hablaba del cambio climático, nosotros ya comenzamos con la eficiencia energética: cambiamos todo el alumbrado público de 150 wats a LED de 60 wats, producimos energía limpia con paneles solares y un generador eólico» comenzó Sosa.

«Ellos tienen acceso a programas europeos que apoyan este tipo de acciones, son un nexo muy importante para poder avanzar en este tipo de políticas. Queríamos que se nos tome como ejemplo en otras comunidades o municipalidades y que de hecho luego lo hizo Córdoba Capital y Alta Gracia» agregó.

Con respecto a la basura, el presidente comunal contó que desde el 2008, se construyó una planta de acopio de basura y se realiza separación en origen y aquellos vecinos que no se adhieren, se separa en la misma planta. Lo orgánico se convierte en abono para el vivero municipal, el 60 por ciento de los residuos sólidos y urbanos se recuperan y venden y solamente se lleva un 30% al predio de Cormecor.

En relación a la construcción de la autovía, dijo: «la obra avanza a pasos agigantados, entre La Rancherita y la Praviana ya se esta usando un carril nuevo y ahora están trabajando sobre el carril viejo. Logramos cambiar el trazo, primero cruzaba por la mitad de la reserva (la mayor parte del ejido es zona protegida). Es más que necesaria. Por otro lado, estamos preocupados por el viejo proyecto de Reserva Hídrica, que es un freno al temor del crecimiento de la localidad y el cambio del uso del suelo».

Sobre la problemática de agua, el mandatario afirmó que la sequía es general, «pasa en toda la provincia, en el país y en el mundo. El cambio climático nos está pasando por arriba, nuestro arroyo está seco. En el año 2009, hubo crisis pero nunca nos pasó de que estuviera seco, las nacientes que están en Villa Ciudad de América y Potrero de Garay se secaron. Llueve mucho en poco tiempo y no sirve para mantener los cauces».

Cambiando la temática y hablando sobre las elecciones, Sosa ya había avisado que no iba a seguir más alla de que se modificara o no la ley. «Ya tenemos algunas personas preparadas para que continúen con mi trabajo y no se cambie lo que ya se hizo, son personas capacitadas, y que pueden seguir con lo que ya hemos hecho, sin embargo son los vecinos quienes tienen la decision final».

Además aseguró que «pegará» las elecciones comunales con las de gobernador.