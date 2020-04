La Red Solidaria Santa María avanza a pasos agigantados.

“La Red solidaria Santa María” es un trabajo en conjunto realizado por padres de jugadores de la liga de bronce de Alta Gracia, la cual está compuesta por varios clubes locales de barrio. Esta red la integran en total 40 personas y lleva tiempo trabajando cerca de la gente , además de cumplir el rol de asistir y colaborar con bolsones de módulos alimenticios, a quienes más lo necesitan.

Todo comenzó con las campañas solidarias realizadas por el equipo de primera división del Club Deportivo norte en la ciudad, con el fin de colaborar con la gente que más fue afectada por la situación y que no habían sido beneficiados por ninguna ayuda económica por parte del Estado. En principio se buscaba ayudar a los padres de los chicos que ya no daban a basto para mantener a su familia y requerían de una ayuda urgente.

“En la primera semana entregamos 21 módulos con bolsones e hicimos hincapié en que no íbamos a exponer al vecino en una foto sino que nos dedicamos a indagar por nombre, apellido y DNI para luego consultar la negativa de Anses y determinar de esta forma si la persona era portadora o no de algún beneficio “, manifestó a la 88.9FM Tatín.

No obstante, muchas veces son los propios vecinos quienes manifiestan sus necesidades o conocen de otros que requieren de urgencia un sustento.

“Tratamos de que nuestra ayuda le llegue a todo a aquel que realmente está complicado y si cabe alguna duda nos remitimos a la negativa de Anses por medio del DNI y todo sale a la luz”, manifestó, a la vez que agregó:

“estuvimos, hace poco con una vecina que hizo una comida para 200 personas, alrededor de 150 viandas, y nosotros le aportamos 50 más, entre todos aportamos un poco para que esto se lleve a cabo”.

El próximo evento solidario será el próximo 8 de mayo en las instalaciones del Deportivo Norte donde realizarán una gran una olla popular con el objetivo de llegar a las 250 viandas, “siempre respetando la lista de anotados y esta forma poder seguir ayudando con las familias que nos necesitan realmente”, finalizó el reconocido entrenador.