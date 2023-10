La sociedad Allende-Barrionuevo: Caminando en la cornisa de la UCR

El domingo 17 de septiembre Alta Gracia reeligió a Marcos Torres como Intendente con el 57% y la UCR quedó segunda sumida en el pánico no pudiendo superar los 5000 votos. Pese a ese resultado, los radicales pudieron obtener dos bancas de concejales, para Martín Barrionuevo y Lucía Allende, y la minoría del Tribunal de Cuentas, en nombre de Leticia Luppi.

El 14 de agosto se presentaron listas para las municipales y una sociedad que antes era impensada dio a luz: Omar Allende-Martín Barrionuevo. Enemigos antes, aliados hoy. «Martín ha cambiado por que ahora me escucha», dijo la semana pasada Omar Allende en la 88.9 en donde fulminó a todos los dirigentes de la UCR, menos a Barrionuevo. No se salvó ni el tribuno Eduardo Molina.

A las 23:52 llegaron corriendo los apoderados de Alta Gracia Cambia para que Amalia Vagni tuviera su lista de candidatos con una previa que llevó a los correligionarios a peleas cuando el Secretariado del Comité local (en manos de Allende y Barrionuevo) votó que Vagni y Rossi no pudieran repetir como candidatos a concejales, además de los primeros lugares del Concejo para Barrionuevo y Lucía Allende. Barrionuevo había pactado con el bonfiglista Lucas Belbey el primer lugar del Tribunal de Cuentas para Marcelo Alisio, pero la traición no se hizo esperar y Leticia Luppi fue la que terminó de ganar ese puesto con los votos de Allende, y el de Belbey en particular.

Marcelo Jean, Marisa Carrillo, Morer (padre e hijo), Joaquín Lorenzen o Noé Gonzalez Grima fueron los dirigentes a los que la sociedad dejó afuera de las decisiones y de las candidaturas. Ahora, el desafío de sostenerla en medio de la constante desconfianza entre los dos titulares de la UCR Alta Gracia (uno actual y el otro ex), será toda una misión un poco difícil de concretar para evitar que los demás dirigentes se queden con la presidencia del Partido el año que viene.

Los heridos ya empezaron con las reuniones mirando la interna del 2024, y desde Córdoba no miran con malos ojos la intervención del circuito por el devastador resultado obtenido el 17 de septiembre.