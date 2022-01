La sugestiva ausencia de Walter Saieg en la sesión por el juego online

El día miércoles 29 de diciembre la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó con el voto oficialista el proyecto de ley que Orlando Arduh impulsó para regular las apuestas online. Durante esa sesión, el Legislador Departamental de Santa María, Walter Saieg, estuvo ausente junto a algunos compañeros de su bancada, entre ellos Carlos Alesandri.

Las razones a la ausencia de Saieg pueden ser muchas, pero trascendidos provenientes de la Unicameral aseguran que el Legislador aún mantiene serias diferencias con el Schiarettismo por lo que se le hizo difícil acompañar el proyecto por más que el mismo haya sido presentado por Arduh. Por su parte, Mariana Caserio y Miguel Maldonado, que responden al ex Senador Carlos Caserio, votaron en contra del proyecto. A ellos se les sumó, Doris Mansilla fiel de la líder del GEN, Margarita Stolbizer mientras que Matias Chamorro del Partido Socialista se abstuvo.

Hubo varios oficialistas ausentes más: Franco Miranda; Juan José Blangino y Matías Viola explicaron que no podían estar en la última sesión del año por “motivos personales”. No habría motivaciones políticas en esos faltazos. Mariano Lorenzo, dirigente del Movimiento Evita, tampoco se hizo presente: El dirigente social explicó a sus pares que no podía votar a favor, luego de que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) de Córdoba –que integra “el Evita”– se había pronunciado en contra del proyecto sobre las apuestas virtuales. Ante ese escenario, la decisión fue no ir a la sesión.

La postura de los legisladores (ausentes, abstenidos y opositores) que pertenecen al bloque oficialista generó bronca en el PJ. “Les gusta cobrar el sueldo todos los meses, pero se borran cuando hay que poner la cara”, expresó un peronista a La Voz del Interior, muy enojado con los miembros de su bancada.