La UCR Córdoba quiere encabezar las listas de Juntos por el Cambio

Sin avanzar en nombres para candidaturas, la Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba tuvo su Congreso Partidario en donde retomaron el cuarto intermedio que habían resuelto en el Congreso constitutivo de autoridades del cuerpo. El famoso “Villa Giardino virtual” trajo no solo la designación de apoderados, tribunos de disciplinas y demás autoridades administrativas sino que también se delineó la forma en la que los líderes radicales a cargo de las negociaciones para el armado de las listas van a encarar las tratativas con los aliados del PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico: “Necesitamos seguir construyendo la unidad en el radicalismo, hacernos fuertes. Tenemos que animarnos a marchar juntos y a partir de allí hacer todo el esfuerzo para lograr la unidad de Juntos por el Cambio, donde el radicalismo debe liderar las listas”, dijo el titular del Comité Provincia, Marcos Carasso.

En la reunión virtual participaron dirigentes nacionales como Facundo Manes, Ángeles Lassa, Adolfo Rubinstein y Alfonso Prat Gay. Trascendió que hubo fuertes críticas a la gestión del expresidente Mauricio Macri por parte de varios de los expositores. “Tenemos que lograr la unidad del radicalismo y construir una estrategia conjunta, no dispersa. El radicalismo debe liderar Juntos por el Cambio, debe ser el vértice donde confluyan las otras fuerzas que componen la coalición”, manifestó el aislado por contacto estrecho de covid-19 Mario Negri.

Por su parte, el ex Intendente de Córdoba Capital Ramón Mestre destacó la presencia de Manes y valoró el espacio de debate: “Podemos o no estar de acuerdo, pero lo importante es este rasgo distintivo de la UCR de Córdoba”.

Antes de que se llevara a cabo el Congreso desde SUMAR-la alianza radical formada por De Loredo, Arduh, Bee Sellares y otros- sacaron un comunicado en donde reclamaron que “Con los mismos, el partido continuará estancado y dándole la espalda a los principales reclamos de los vecinos”, se señala en una frase del texto, que está atravesado por el concepto de renovación, en contraposición con los viejos liderazgos que llevaron a la UCR a la situación crítica de 2019 y de la que todavía hay coletazos. En el Congreso, Rodrigo de Loredo dijo que “No hay que dramatizar las diferencias internas porque hablan de la pluralidad del radicalismo, que está unido y se encuentra discutiendo”.

Pero lo más importante del Congreso fue el comunicado final en donde reclaman encabezar las listas de candidatos tanto de Senadores y Diputados Nacionales: “El radicalismo tiene dirigentes de probada pertenencia e identificación con valores que dan razón a la existencia de Juntos por el Cambio, capacitados y honestos, que son una excelente alternativa para las elecciones de 2021 y de 2023. El camino es, desde la UNIDAD NECESARIA, fortalecer el sesgo radical de un frente electoral donde la UCR sea la cabeza y columna vertebral, fortaleciendo nuestras fuerzas y participación en un frente electoral que rompa con esta estafa, que desenmascare las falsas opciones, en definitiva, que supere la anomia social en la que vivimos, que somete a la argentina y Córdoba, de esta situación de estancamiento y pobreza”, reza fragmentos del comunicado radical.