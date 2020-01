La venta ambulante y los niños gitanos: una cuestión compleja

El fin de semana pasado se realizó un operativo en el centro de Carlos Paz, en el que detectado un grupo de gitanos, oriundos de Alta Gracia, que obligaba a trabajar a menores y se secuestró mercadería y un vehículo. Los controles fueron realizados en inmediaciones del Puente Cassaffousth y estuvieron a cargo de personal de Seguridad Urbana, Inspectoría y la Policía de Córdoba.

Resumen consultó al Director de Inspección Municipal de nuestra ciudad, Daniel González acerca de un tema que, por involucrar menores, cuestiones de estigmatización étnica, costumbres y explotación laboral, se ha vuelto crítico, contradictorio en cuanto a la reacción social y muy difícil de manejar.

“El operativo que se hizo, fue un operativo de marketing porque en realidad se hizo en Carlos Paz en un día lo que nosotros hacemos todos los días en el centro de Alta Gracia y no se ve. Lo que hicieron fue arrear a los niños, sacarlos del centro y llevarlos hasta el puente, que es donde estaba el padre en la camioneta esperándolos. Fue eso todo lo que se hizo, no hubo detenidos. Se lo magnificó porque se hizo en Carlos Paz”.

Acá todos los días se ven a los niños vendiendo bolsas- ¿Qué hacen los inspectores?

“Acá ese operativo lo hacen nuestros inspectores todos los días. La gran mayoría de los vendedores ambulantes son los niños gitanos, que deben ser 9 u 10 chicos. El primer problema es que son niños, el segundo es que en el marco de la cultura de su etnia, el y trabajo infantil no es considerado como tal, ni como explotación. Y ese límite entre las costumbres y las leyes es algo que en muchos países, incluyendo al nuestro, genera ciertas dificultades a la hora de intervenir. Alta Gracia no es la excepción”.

Entonces, ¿qué pueden hacer?

“El poder de policía nuestro está muy limitado. Lo que nosotros podemos hacer es incautar mercadería, que lo hemos hecho en varias oportunidades. Pero tenemos que ver al niño mientras la vende. No alcanza con verlo caminar por las calles. Muchas veces nos llaman los comerciantes, nos avisan, pero los inspectores tienen que esperar que el niño esté vendiendo o que los comerciantes aseguren eso”.

Y ahí reacciona la gente…

“Claro. Cuando a un niño le estas quitando la mercadería se vienen todos en contra de los inspectores y le dicen cosas como: “ ¡por qué tratan así a un niño! Y me cuesta decirlo, pero tal vez la gente no sepa que muy a menudo se ponen agresivos. Les escupen a los inspectores, les pegan, e inclusive tuvimos un hecho el día de ayer en el que un niño le pegó con una piedra a una inspectora nuestra que estaba pidiéndole que se retiren de la zona. Son niños, y no dejan de serlo, y está claro que estos comportamientos no son ni culpa de ellos. Pero también es cierto que cuando un inspector se acerca, sabe que se le bien un momento complicado de tensión. Por los niños y por la gente”.

¿Los inspectores actúan solos?

“Nosotros podemos llamar a la policía, pero nunca se detuvo a un niño ni nada de eso. Casualmente el miércoles estuvimos reunidos junto con Mauro Proto, Adrián Depetris y la gente del Centro de Comercio y tocamos este tema e inclusive ofrecimos iniciar una nueva denuncia y un nuevo camino legal para buscar por esa vía algún tipo de solución. Pero todo lleva tiempo. Lo único que podemos hacer nosotros es lo que estamos haciendo todos los días. La gente de los comercios que lo sabe, porque lo ven todos los días”.

Y los vecinos reaccionan a veces en defensa, y otra con exceso de discriminación, me imagino…

“Hay de todo. Y también quiero ser más claro en otro punto: A nosotros nos llaman para decirnos ” hay una mujer gitana sentada en la vereda”. Y por supuesto no vamos a hacer nada con eso. Es muy fina la línea y tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es una infracción o un delito, otra es ir controlando o sacando gente por ser gitana si no está haciendo nada”.