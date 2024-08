La vida de Britney Spears llegará a la pantalla grande

Britney Spears marcó un antes y después en la industria musical. Tras su participación en “El Club de Mickey Mouse” y el lanzamiento de su primer single “Baby One More Time”, la cantante fue bautizada como la Princesa del Pop.

Ahora bien, pese a conformar una exitosa carrera marcada por nueve álbumes y un patrimonio neto de 60 millones de dólares, la cantante padeció una pesadilla en 2008, cuando su padre asumió el control de sus finanzas y vida personal por una crisis que padeció.

“Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello? (…) Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba”, relató la cantante en un audio de 22 minutos.

Tras lograr salir de la tutela de su padre, Britney Spears publicó su biografía “Britney Spears The Woman In Me”, donde los duros momentos que padeció durante su camino al estrellato, como su relación compleja con Justin Timberlake, la sexualización y su tutela.

“Hubo un par de momentos en nuestra relación en los que supe que Justin me había engañado”, relató la cantante sobre su vínculo con Justin Timberlake.

La cantante logró vender 2,5 millones de ejemplares alrededor del mundo. Es por ello que Universal Studios decidió obtener sus derechos para adaptar en los cines.

“Estoy emocionado de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre he hecho mis películas favoritas… estén atentos”, destacó la Princesa del Pop sobre su película.

De acuerdo con Variety, la historia de Britney Spears será dirigida por Jon M. Chu, el cineasta detrás de historias como “In the Heights”, “Now You can See me 2″ y la anticipada “Wicked: parte 1″. Asimismo, contará con la producción de Marc Platt. Por el momento, se desconoce cómo se organizaría la trama. Sin embargo, se prevé que la historia resalte gran parte de los acontecimientos que la cantante presenta en su biografía, que es la historia más escuchada en Spotify.

“Puse mi corazón y mi alma en mis memorias y estoy agradecida con mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable”, recalcó la cantante al dar a conocer su biografía.

Finalmente, tras darse a conocer el nuevo proyecto audiovisual de la cantante, los fanáticos comenzaron a destacar quiénes podrían ser las mejores para encarnar a la intérprete de “Stronger”. El nombre que se destacó en las redes sociales (al punto de estar en tendencias) fue el de Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things.