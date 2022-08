«La vida es muy corta, muy finita, hay que disfrutarla»

«Soy una viajera de 85 años de edad. Comencé a los 79, justo en agosto de 2017, hace cinco años. Tuve que vender la casa y el auto para comprarme el motorhome y decidí irme a donde el viento me lleve» comenzó su historia a RESUMEN.

La bisabuela, muy conocida entre los viajeros del mundo, brindó una charla en el Cine Teatro Monumental Sierras, de Alta Gracia, en la tarde del domingo 14 de agosto. El lugar se llenó de fans de toda Córdoba, quienes compraron su libro, lo hicieron firmar y se sacaron fotos con la mujer, a quien mencionaban como «su ídola».

«Recorrí toda la Argentina, llegué hasta la Patagonia, crucé hacia Punta Arenas en Chile, pasé por Cuzco y Lima en Perú, atravesé la selva y el Río Amazonas sobre una balsa, con mi motorhome» contó.

Sobre que la definió a salir al mundo, dijo: «Decidí viajar porque me di cuenta que ya había hecho todo lo que la sociedad me demandaba como mujer y quería hacer lo que siempre quise, viajar y manejar, que es lo que más me gusta, entonces de esta manera mato dos pájaros de un tiro. Este tiempo es mío».

Con respecto a su familia, Vallejo detalló: «Tengo tres hijos, tres nietos y tres bisnietos. A los 44 años empecé a estudiar profesorado de inglés para trabajar y jubilarme, ya que antes había sido ama de casa. Cuando tuve independencia económica decidí hacer lo que yo tenía ganas».

En relación a su libro, contó que al llegar la pandemia covid19, «no podíamos salir del país por el cierre de fronteras entonces decidí plasmar mis vivencias en un libro: ´80 años no son nada´ y ya vamos por la segunda edición. Fue un gran recurso, un gran placer y una gran satisfacción hacerlo ya que volví a vivir esas experiencias, volví a viajar y a recordar todas las historias».

La mujer, nacida en Buenos Aires pero que vive hace más de cincuenta años en Tucumán, expresó para sus seguidores: «No desaprovechen ni un minuto de esta vida porque es muy finita, muy corta y hay que aprovecharla al máximo. Y lo mejor que podemos hacer es viajar y disfrutar».