Ladrones de la noche: le hicieron un boquete a la madera y se llevaron sólo bebidas alcohólicas

Un nuevo hecho de inseguridad se registró esta madrugada en la localidad vecina de Villa Parque Santa y se trata del tercero que se da en menos de siete días.

Alrededor de las 2 de la mañana, sujetos ingresaron a robar a un kiosco ubicado sobre la colectora, a metros de la comisaría de dicho municipio y, según relató Agustín, uno de los damnificados a RESUMEN, es la segunda vez que sufren un ilícito.

“Realizaron un hueco en la madera y aparentemente entraron con la intención de sacar solo alcohol. Esta mañana dimos aviso a la policía que tardó media hora y tuve que ir a buscarlos para que me contesten sobradamente, “ya vamos”, contó un tanto enojado el joven, confirmando que los delincuentes nocturnos sólo se habrían llevado el importe de unos 3.000 pesos en bebidas, $200 pesos en monedas y un teléfono celular.

De acuerdo a los dichos del damnificado, quien contó que se trata de un pequeño comercio familiar propiedad de su padre, la Policía les respondió que intentarán esclarecer el hecho mediante el chequeo de algunas cámaras de seguridad que están ubicadas en el cementerio La Floresta. Al estar cerca de donde se produjo el ilicíto, cabe la posibilidad de que las mismas hayan registrado algo.

“En el grupo de Santa Ana se puede ver a diario que roban, hacen daño y no hay respuesta. La gente que nos conoce sabe que trabajamos un montón, que nos turnamos para dormir en el propio local por la inseguridad porque ya es la segunda vez que entran. La primera estaba yo y los frene, salí a correrlo pero no alcance a ver quien era. Esta vez no estaba yo, pero ya son varios casos y la policia y el intendente no hacen nada“, culminó Agustin.

En la última semana, una vecina reportó el robo de varios objetos de su vivienda y sólo algunas horas más tarde, otra damnificada denunció el faltante de varios materiales de construcción de su obra. Los vecinos, piden mas patrullaje y control.