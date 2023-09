Lali y Moria Casán vs. Shakira: picantes polémicas

Lali Espósito estuvo como invitada en el podcast de Moria Casán, “La One”, y durante el mismo, apuntaron contra Shakira. La cantante y la diva hicieron referencia a la escandalosa separación de la colombiana y Gerard Piqué hace poco más de un año, y la exitosa session #53 que grabó con Bizarrap.

“Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, dijo Lali. A lo que Moria disparó sin filtro: «Shakira ya me resulta densa”. Inmediatamente, la cantante pop argentina coincidió con Moria y tiró al aire: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”.

Pero eso no quedó allí, la actual jurado del Bailando 2023 afirmó: “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, lo que generó que Lali coincidiera con una risa en tono burlón. Posteriormente, La One sumó: “Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”.

“Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es mega millonaria. Pero me parece que está mendigando”, dijo la ex vedette.

Esos comentarios no dudaron en hacerse virales en las redes sociales. Por su parte, los fanáticos de la colombiana salieron al instante a respaldarla y arremeter contra las argentinas.

“Todo bien con Lali y Moria Casán, pero con Shakira no se metan”, “¿Lali y Moria se despertaron un día y dijeron: ‘y si somos las minas más odiadas del país’? ¿Qué se sentirá?”, “Moria con Lali burlándose del dolor de Shakira. Qué horror”, “Moria criticando a Shakira ¿cómo mi amor?”, “A esto se dedican la cantante y actriz fracasada de Lali Espósito y una señora mayor llamada Moria Casán. Qué vergüenza tener que relanzar una carrera a costa de tirarle a la latina más grande” y “Moria y Lali criticando a Shakira, jajajaja. Ya quisieran llegar al nivel de Shakira”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de la cantante.