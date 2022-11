«Lamentablemente no hubo final feliz y lo doy como un capítulo cerrado»

La historia de Gabriel parecía sacada de una telenovela. El joven de 26 años oriundo de Barrio Parque San Juan, había iniciado la búsqueda de su padre biológico a través de las redes sociales, con la esperanza de conocer sus raíces y así poder completar una parte de su vida que aún estaba inconclusa. «Lamentablemente nunca lo conocí, cuando mi mamá quedó embarazada y quiso contárselo ya era tarde, el se había ido a vivir al sur. Cada vez que le hablaba del tema a mi mamá, ella trataba de evitar la respuesta, nunca pude saber nada. Solo se que se llama Sergio y que se fue a vivir a Tierra del Fuego pero ni siquiera se su apellido», había explicado el joven a RESUMEN cuando inició la búsqueda.

La buena noticia- o al menos lo que Gabriel creía que así lo era- llegó solo dias mas tarde cuando increíblemente su hermana logró localizar a Sergio por las redes sociales y hasta entablar un diálogo. El hombre -sorprendido- llegó a reconocer que había conocido a la mamá de Gabriel y mantenido una corta relación amorosa antes de viajar al sur. «Él habló con mi hermana, ella de dio detalles que hicieron que él supiera de quien se trataba, hasta de donde había trabajado en ese momento. Le pidió un tiempo para hablarlo con su familia», añadió entusiasmado Gabriel por la noticia.

Sin embargo y a dos meses de aquel momento, el joven no volvió a tener noticias de Sergio, su papá y hoy todo es decepción. «Nunca mantuvimos ni siquiera una comunicación. Él solo habló con mi hermana y le pidió un tiempo para poder poner al tanto a su familia allá en el sur pero no se comunicó mas y la verdad es que yo tampoco he insistido mas. Lamentablemente es triste, no hubo un final feliz como esperaba y yo ya lo doy como un capítulo cerrado», contó Gabriel a RESUMEN.

«Es una pena pero por lo menos ya se quien es. Viví 26 años con mi vieja y nunca me hizo falta nada, solo queria saber de donde venía, poder decírselo a mis hijas pero ni hubo interés del otro lado y para mi ya es tema cerrado», concluyó.