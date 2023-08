Lara González: «Creo que las ideas se traten con diálogo y no a los gritos»

Durante la mañana de este martes, la Directora de Turismo de la ciudad de Alta Gracia, Lara González, visitó los estudios de 88.9 FM.

Sobre su gestión en el área de cultura y turismo y el rol como candidata a concejal, González mencionó: «Siento que hicimos bien las cosas. Yo sola no hago nada, es un equipo que se pone las pilas. Nos estuvimos capacitando en muchísimas cosas, y estoy segura que nuestro intendente vio en mí algo que puede llegar a hacer distinto. Hay mucho para que hacer hasta que asuma como concejal. Escuchamos lo que la gente pide y andamos. Con este trabajo incansable, Alta Gracia no para de crecer. Le voy a poner todo lo que le puse a la gestión hasta ahora. Los hechos son que hacen creíble a lo que uno dice, no voy a dejar de estar y ayudar a quien este. Si me necesitan en otra comisión, voy a estar donde me necesiten».

Con respecto al balance de este equipo que se presenta de cara a las elecciones municipales del 17 de septiembre, la actual directora de cultura dijo que «De Nápoli es muy capaz y muy movedizo. Aprendí muchísimo del ´Ruso´ y te deja crecer a su lado. Siento que nos miraron, y es un honor estar en este lugar. Con Marcos Torres, por otra parte, trabajé muy cómoda con él, escucha, te deja ser, lo veo super capaz, muy generoso y apunta al progreso y avance a esta ciudad. Varios tuvieron oportunidades de demostrar o hacer acciones y hoy de repente tienen la fórmula mágica, por lo que Marcos lo demostró con su equipo. Está bueno que nos enfoquemos en nosotros, la gente nos sigue eligiendo y es por algo. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre debatimos las ideas».

En relación a cómo trabajará en el concejo de ser elegida, manifestó: «Quiero que las ideas se traten con diálogo y no a los gritos».