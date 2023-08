Las emociones del Córdoba Pista vuelven al “Oscar Cabalén”

Los días 26 y 27 de agosto, el autódromo “Oscar Cabalén” recibirá la 7° fecha de la temporada 2023 del Campeonato Córdoba Pista. En esta ocasión, el circuito cercano a Alta Gracia será testigo de un evento especial que promete dos días de velocidad con las 6 divisionales participantes.

Esta será la tercera visita de la temporada al trazado cercano a Alta Gracia. La particularidad de esta fecha radica en el formato de doble fecha para las categorías TC Pista 4000 y Clase 2, que disputarán finales en ambas jornadas.

En tanto, las restantes especialidades disputarán una fecha convencional, con actividades que incluyen entrenamientos, clasificación, series y final, mientras que las categorías con fecha diferenciada no disputarán series, pero seguirán con el cronograma completo de actividades.

Los líderes actuales de cada campeonato son Lautaro Vicentini en Clase 1, Gabriel Spinazze en Uno Competizione, Rubén Santana en Clase 2, Nicolás Milquevich en TC Pista 4000 y Juan Pablo Barucca en TC4000, llegan al autódromo “Oscar Cabalén” con intenciones de mantener la cima y consolidar sus dominios en las respectivas divisionales.

Cabe recordar, que en la edición anterior del Córdoba Pista en el Cabalén disputada en mayo, en la que resultaron ganadores Lautaro Vicentini y Matías Baudo (Clase 1), Ariel Pavón (Uno Competizione), Tobías Leimgruber (Clase 2), Nicolás Milquevich (TC Pista 4000) y Juan Pablo Barucca (TC4000).

Como es habitual, la entrada general será gratuita presentando el ticket sin cargo que puede obtenerse en diferentes puntos de distribución en la ciudad de Córdoba. Además, para aquellos que buscan desean vivir la experiencia de boxes, estarán disponibles los accesos a ese sector con descuentos a través del sistema de venta online de Yo Quiero Entradas.

CRONOGRAMA 7° FECHA CÓRDOBA PISTA

26 y 27 de agosto de 2023 Autódromo “Oscar Cabalén”

GRAN PREMIO “MOREL VULLIEZ”

Carreras:

N° 124 (Fecha 8) – Clase 1

N° 113 (Fecha 7 y 8) – Clase 2

N° 141 (Fecha 7 y 8) – TCP 4000

N° 259 (Fecha 9) – TC 4000

N° 34 (Fecha 8) – Uno Competizione

Circuito N°3 “4.045m”: FR PLUS – CLASE 2 – CLASE 1 – TC4000 – TCPISTA4000 – UNO COMPETIZIONE

Circuito N°5 “3.800m”: CLASE 2 – TCPista4000 (Sábado)

VIERNES 25 DE AGOSTO 2023

11,00 hs. INGRESO AL AUTODROMO EQUIPOS y ACREDITACIONES.

Verificación Técnica y Administrativa: 12:00 a 20:00hs. FÓRMULA PLUS / TC4000 / TCPista4000 / T.CLASE 2 / UNO COMPETIZIONE / T.CLASE 1

SABADO 26 DE AGOSTO 2023

Verificación Técnica y Administrativa: 08:00 a 17:00 hs. TC4000/ TCPista4000/ T. CLASE 2/ T. CLASE 1/ UNO COMPETIZIONE FÓRMULA PLUS

REUNION DE PILOTOS

08,30 hs. FÓRMULA PLUS

09,00 hs. TC PISTA 4000

09,30 hs. CLASE 2

10,00 hs. TC4000

10,30 hs. UNO COMPETIZIONE

12,35 hs. CLASE 1

ENTRENAMIENTO I

08,30 a 08,45 hs. TCPista4000 (TODOS)

08,53 a 09,08 hs. T. CLASE 2 (TODOS)

09,16 a 09,31 hs. FORMULA PLUS (TODOS)

09,39 a 09,54 hs. TC4000 (TODOS)

10,02 a 10,17 hs. UNO COMPETIZIONE (TODOS)

ENTRENAMIENTO II

10,25 a 10,40 hs. TCPista4000 (TODOS)

10,48 a 11,03 hs. T. CLASE 2 (TODOS)

11,10 a 11,25 hs. FORMULA PLUS (TODOS)

11,32 a 11,47 hs. TC4000 (TODOS)

11,54 a 12,09 hs. UNO COMPETIZIONE (TODOS)

12,16 a 12,31 hs. T. CLASE 1 (TODOS)

CLASIFICACIONES

12,40 a 12,52 hs. TCPista4000 (Grupo “A”)

12,58 a 13,10 hs. TCPista4000 (Grupo “B”)

13,18 a 13,28 hs. T. CLASE 2 (Pares campeonato presentes)

13,34 a 13,44 hs. T. CLASE 2 (Impares campeonato presentes)

13,52 a 14,04 hs. FORMULA PLUS (Grupo “B”)

14,10 a 14,22 hs. FORMULA PLUS (Grupo “A”)

14,30 a 14,40 hs. FORMULA PLUS (Súper clasificación 15 mejores)

14,48 a 15,00 hs. TC4000 (Grupo “A”)

15,06 a 15,18 hs. TC4000 (Grupo “B”)

15,26 a 15,36 hs. UNO COMPETIZIONE (Impares campeonato presentes)

15,42 a 15,52 hs. UNO COMPETIZIONE (Pares campeonato presentes)

ENTRENAMIENTO.

16,00 a 16,15 hs. T. CLASE 1 (TODOS)

FINALES SÁBADO

16:25 hs. Apertura boxes

16:30 hs. Cierre de boxes

16,35 hs. TCPista4000 (7° FECHA) – 12 vueltas (45600m) o 30 min.

17:05 hs. Apertura boxes

17:10 hs. Cierre de boxes

17,15 hs. T. CLASE 2 (7° FECHA) – 12 vueltas (45600m) o 30 min.

17:45 hs. Apertura boxes

17:50 hs. Cierre de boxes

17,55 hs. FORMULA PLUS – 11 vueltas (44495m) o 30 min.

DOMINGO 27 DE AGOSTO 2023

08,00 hs. APERTURA ESPECTACULO, HIMNO NACIONAL.

Verificación Técnica y Administrativa (todas las categorías): 07:50 a 08:30 hs.

ENTRENAMIENTOS

08,10 a 08,20 hs. T. CLASE 1 (TODOS)

08,26 a 08,36 hs. TCPista4000 (TODOS)

08,42 a 08,52 hs. T. CLASE 2 (TODOS)

SERIES

08,58 hs. 1ra SERIE TC4000 – 6 vueltas

09,23 hs. 2da SERIE TC4000 – 6 vueltas

09,48 hs. 1er SERIE UNO COMPETIZIONE – 6 vueltas

10,08 hs. 2da SERIE UNO COMPETIZIONE – 6 vueltas

CLASIFICACIONES

10,32 a 10,42 hs. T. CLASE 1 (Pares presentes campeonato)

10,47 a 10,57 hs. T. CLASE 1 (Impares presentes campeonato)

11,05 a 11,15 hs. TCPista4000 (Grupo “B”)

11,20 a 11,30 hs. TCPista4000 (Grupo “A”)

11,38 a 11,48 hs. T. CLASE 2 (Impares campeonato presentes)

11,53 a 12,03 hs. T. CLASE 2 (Pares campeonato presentes)

SERIES

12,13 hs. 1er SERIE T. CLASE 1 – 6 vueltas

12,33 hs. 2da SERIE T. CLASE 1 – 6 vueltas

FINALES DOMINGO

12:50 hs. Apertura boxes

13:00 hs. Cierre de boxes

13,05 hs. FORMULA PLUS – 13 vueltas (52585m) o 30 min.

13:35 hs. Apertura boxes

13:40 hs. Cierre de boxes

13:45 hs. TC4000 – 12 vueltas (48540m) o 30 min.

14:15 hs. Apertura boxes

14:20 hs. Cierre de boxes

14,25 hs. UNO COMPETIZIONE – 12 vueltas (48540m) o 30 min.

14:55 hs. Apertura boxes

15:00 hs. Cierre de boxes

15,05 hs. TCPista4000 (8° FECHA) – 12 vueltas (48540m) o 30 min.

15:35 hs. Apertura boxes

15:40 hs. Cierre de boxes

15,45 hs. T. CLASE 2 (8° FECHA) – 12 vueltas (48540m) o 30 min.

16:15 hs. Apertura boxes

16:20 hs. Cierre de boxes

16,25 hs. T. CLASE 1 – 12 vueltas (48540m) o 30 min.

CORONACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: Finalizada cada Categoría

El Podio de los ganadores es obligatorio con indumentaria

Consideración Final R.P.P.:

1) Se ruega conservar el orden y decoro dentro de la zona de boxes. Desde las 23:30 hs se debe tener silencio de Boxes.

2) Es obligatorio el uso de silenciador en boxes y tener 1 matafuego por box.

3) Con 16 autos 1 (una) tanda de entrenamientos, clasificación y serie. Más de 35 autos 3 (TRES) series.

4) Prohibido la circulación de motos, cuadriciclos, mono patín eléctrico conducido por Menores de Edad.