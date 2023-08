Las Piratas tienen día y horario confirmado para debutar en la Copa de la Liga

Luego del receso por la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Autralia y Nueva Zelanda, regresa la acción a las canchas de la Primera División del fútbol femenino. Platense y River abrirán la Copa de la Liga Profesional femenina este viernes desde las 15.15 horas, en el predio Alejandro Mariani Dolan, con transmisión de DEPORTV.

Por su parte, el debut de Belgrano se producirá el próximo martes 22 a las 15.00 horas. Las Piratas visitarán a San Lorenzo, partido que se jugará en Ciudad Deportiva y no será televisado.

Cronograma fecha 1

Viernes 18/08

15.15hs – Platense vs River – Predio Alejandro Mariani Dolan – DEPORTV

Sábado 19/08

11.00hs – Lanús vs Excursionistas – Predio Valentín Alsina (sin TV)

13.00hs – Racing vs Gimnasia LP – Predio Tita Mattiussi – DEPORTV

15.10hs – Boca vs Huracán – Complejo Pedro Pompilio – TV Pública y redes de DEPORTV

Domingo 20/08

09.00hs – Estudiantes vs Rosario Central – Predio Martín Coronado (sin TV)

13.00hs – Independiente vs Defensores de Belgrano – A confirmar (sin TV)

15.00hs – SAT vs Banfield – Estadio 12 de Agosto – DEPORTV

Lunes 21/08

13.00hs – Ferro vs El Porvenir – Predio Pontevedra – Sin TV

15.10hs – UAI Urquiza vs Estudiantes LP – Estadio Monumental de Villa Lynch – DEPORTV

Martes 22/08

15.00hs – San Lorenzo vs Belgrano – Ciudad Deportiva (sin TV)