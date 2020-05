Las salidas recreativas en la voz de deportistas locales: “La gente las malgasta y genera aglomeraciones”

En este momento, se conoce bien que el aislamiento social obligatorio es en gran medida la única “vacuna”, contra este virus invisible que tiene en vilo al mundo, el Coronavirus. La mayoría de los atletas está de acuerdo con eso, pero lo que genera controversia es que según los mismos deportistas, la gente “malgasta” sus salidas, generando grandes aglomerados, rompiendo con el distanciamiento social y saliendo de sus hogares

innecesariamente a comprar productos que perjudican a su propia salud.

A raíz de esto varios deportistas manifestaron su desencanto en relación a estas salidas, opinando que en lugar

de esa permisividad, debería de promocionarse el deporte al aire libre ,ya sea de forma estrictamente

reglamentada, no dejando de lado el objetivo primordial del deporte como es promover la salud de

las personas. “Es súper molesto tener que ver a personas haciendo filas largas para conseguir cigarrillos o alcohol , eso implica un alto riesgo, no sólo por el hecho de que fumar o tomar sea malo , sino

también lo que provoca el tener que salir de sus casas y poner en peligro a otras personas al tener la

posibilidad de contagiar a los demás”, manifestó, por ejemplo, el maratonista Pedro Báez a RESUMEN.

El deporte pasó de ser prioridad a quedar en un segundo plano según lo menciona Pedro, “El deporte

no tiene que detenerse, se debería promover la salud, permitir los entrenamientos al aire libre, siempre y

cuando sean bajo las normas de seguridad con respecto a las distancias, o aglomeraciones“.

Estas inquietudes están siendo cada vez más recurrentes en este ámbito. Otro de los que expresó algo similar a través de las redes sociales, fue el cliclista Lito Oviedo, quien argumentó que no distingue el “motivo por el cual se deba prohibir la actividad física , la cual es fundamental no sólo para la salud física sino mental también”.

Las salidas recreativas se convertirán a partir de ahora en “pruebas piloto”, en donde la responsabilidad queda en manos de uno mismo, resta esperar ver si el deporte será tenido en cuenta e incluido en estos

ámbitos recreativos o finalmente si se seguirá trabajando como se viene haciendo hasta ahora en el

municipio, de igual manera las quejas de los deportistas no se dejarán de escuchar .