Laura Blanco: «Desde el Socialismo aportamos al área de educación y ahora queremos sumar desde el Concejo Deliberante»

Laura Blanco, actual Secretaria del Socialismo de Alta Gracia y candidata a concejal de Hacemos Unidos por Córdoba-Alta Gracia, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre cuál será su rol como edil si gana el oficialismo.

La psicóloga, contó que comenzó trabajando en el área de discapacidad en CRECER, luego se incorporó al sistema educativo en las secundarias Rodolfo Bútori como coordinadora de curso y en el IPEM de Villa del Prado como docente de Psicología y desde hace dos años trabaja en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en Córdoba.

«Es interesante todo lo que tiene que ver con la niñez, es preocupante. Pasamos de verlos como objetos tutelares a sujetos de derecho y todo lo que implica pensar desde la protección pero también desde el empoderamiento y la conquista de derechos. La defensoría trabaja con esta temática constantemente con entidades públicas y privadas para poner la mirada en el derecho y en el interés superior del niño. El área en el que trabajo, también pone en eje la participación, conocer sus derechos, estar en espacios de encuentro donde puedan expresar lo que les sucede, donde se les da voz» manifestó la candidata.

Sobre el espacio del que viene, el Socialismo, su alianza con el HUPC y su actividad dentro del primero y la posibilidad ahora de tener un cargo, contó: «Vengo militando dentro del socialismo desde el 2010 y fui ocupando diferentes roles dentro del partido, pero es la primera vez que soy candidata a nivel local. Vemos de manera positiva la apertura que hizo lo que era ´Unión por Córdoba´en el 2019, abriendo el juego a otros sectores más cercanos al progresismo, a las organizaciones sociales y creemos en la necesidad de construir alianzas para transformar la realidad a la gente. Sabemos que el peronismo es el sector mayoritario y valoramos la apertura, hay amplios sectores, muchas mujeres. Teníamos nuestras diferencias pero apostamos y nos encontramos cómodos, trabajando desde educación. Ahora queremos aportar desde el Concejo Deliberante, el socialismo ya estuvo aquí con una impronta y una serie de proyectos relacionados con la ecología, la niñez, el género. Queremos seguir siendo parte de esta coalición de gobierno».

Con respecto al fenómeno «Milei», la referente opinó:«Nos preocupa el fenómeno nacional que se está trasladando a lo local, que los dos espacios están directamente relacionados con la derecha: muchas de sus propuestas no aportan. Creeemos que es necesario unirse y juntar fuerzas para hacerles frente». «Si bien nos asusta que gane Milei, no será tan sensillo, hay necesidad de ministerios que plantea eliminar, confío que los sindicatos, movimientos y organizaciones sociales van a hacer fuerza para sostener una institucionalidad, creo que será llevar al extremo lo que propone. Lo que más miedo me da es el apoyo de la sociedad, ya que no tienen sustento esas ideas. Ya lo hemos vivido, treinta años atrás: las políticas neoliberales del 1 a 1 nos llevaron luego a una tremenda crisis, veo con preocupación la vuelta de estos discursos que ya nos llevaron a fracasos» agregó.

Bajando a nivel municipal, la Secretaria del Socialismo concluyó: «El vecino de Alta Gracia mira más la realidad local, mira que se hizo o no aquí, creo que no afecta directamente, valora y piensa en quien le resuleve lo diario. Los vecinos buscan que los políticos le ayuden a resolver sus problemas cotidianos, desde lo más cercano que tienen, que es el gobierno local. Se ha hecho mucho en diferentes ámbitos y eso lo ven».