Laura, la mujer que vive en una choza con sus hijos, recibirá ayuda municipal

Durante la siesta de este miércoles 1 de diciembre, se acercaron Valeria Amateis, Subsecretaria de Equidad y Género y Mariano Agazzi, Secretario de Desarrollo Social, Equidad y Salud, para dialogar con Laura Martínez y ver con que la podían ayudar.

«La venimos acompañando y estamos analizando si la podemos asistir con una beca. Afortunadamente, ella tiene el apoyo de su familia, se está por ir a vivir con su hermana. Armó la choza en el patio de la casa de su papá, en un terreno que pertenece a él» explicó Amateis.

Sobre la problemática de violencia de género-teniendo en cuenta que hay un programa llamado «Acompañar» que brinda ayudas económicas a las víctimas-, la subsecretaria afirmó que nunca se acercó a la oficina solicitando por el mismo.

La funcionaria afirmó que se le brindará el Programa «Subsistencia» por tres meses, hasta que se le de alta a los provinciales, como «Vida Digna» para que Martínez pueda levantar una casita para ella y sus tres hijos.

Martínez, de 21 años, denunció a su ex pareja por violencia familiar unas semanas atrás y el hombre quedó detenido. Retiró sus pertenencias de la vivienda, que es de la familia de su ex, «para no tener problemas» y se armó una «choza» en el terreno de su padre.

Trabaja como promotora de ambiente de ReUSAR, en la colecta de basura reciclable. Agradeció la colaboración de los vecinos, quienes le están llevando alimentos y afirmó que necesita material para construir una pieza y zapatillas para sus hijos «nada más«. Sus niños tienen 7 y un par de mellizos de 3 años.