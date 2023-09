Rodríguez Machado: «Vengo a pedirles el apoyo para Ricardo González, con un equipo con una nueva forma de hacer política»

La Diputada de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, junto al jefe comunal de La Paisanita y Presidente del PRO Departamento Santa María, Ignacio Sala y el concejal y candidato a intendente por Juntos por Alta Gracia, Ricardo González, fueron entrevistados por el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9.

Ignacio Sala, sobre el fen+omeno «Milei», opinó: «Tras las PASO, los dos o tres primeros días me asusté, pero ya con el correr de los días la gente comenzó a darse cuenta de que no tiene estructura y sus propuestas no tienen sustento y ya están virando hacia otro candidato y creo que Patricia (Bullrich) será la próxima presidenta».

Ante la misma pregunta, Laura Rodríguez Machado dijo: «No vengo a hablar de Milei, muchos de los que lo votaron saben que no era definitoria esa elección y por lo tanto no había temor de que ganara. Van a cambiar muchas cosas, Juntos por el Cambio tiene mucho territorio. Nuestros competidores son además de Milei, Sergio Massa y en Córdoba con Juan Schiaretti. Seguro iremos a ballotage, ya que la diferencia entre uno y otro no superó los 3 puntos y ninguno sacó más del 40%. La vemos a Bullrich ya en el ballotage».

Sobre la visita de la candidata a presidente en Córdoba, a la Fundación Mediterránea y a uno de sus representantes, Juan Carlos Melconian, quien había sido criticado por Sergio Massa, expresó: «Si nos critica Massa estamos bien, porque él fue el que nos llevó a este estado de hiperinflación. No es sólo él, que es un economista, sino que hay un equipo federal, con sedes en cuatro puntos de Argentina. Además de los economistas de la fundación, estuvo presente López Murphy, Martín Tetaz, José Luis Espert…para cambiar la situación en el país hace falta un equipo, no un líder meciánico. También será parte Osvaldo Giordano, quien es parte de la Fundación Mediterránea y va a trabajar en los equipos técnicos».

Con respecto a las próximas elecciones nacionales, manifestó: «Tenemos una elección de tercios con un final incierto. Sergio Massa dice que es quien va a terminar con la inflación y él como Ministro de Economía es quien nos llevó a esta situación. Por el otro lado está Milei que dice que va a dolarizar nadie entiende bien que, piensan que van a cobrar la misma cantidad en dólares y no es así. En el medio está Patricia Bullrich que ha demostrado coraje, equipo y valentía para hacer los cambios que tiene que hacer. Hacer un cambio de una manera que no sea un caos, porque venir y explotar el país, no, ya está explotado, debe ser un cambio ordenado, rápido, valiente. Generar caos va a generar incertidumbre. Patricia aporta cuál será el final y a dónde quiere llegar».

En relación a si la seguridad es la prioridad, declaró: «No es la única prioridad. En este país donde hay mucha inflación, la economía no funciona, hay inseguridad y falta de trabajo, todas son prioridad. Pero sólo se pueden afrontar si hay un equipo y una política clara y donde tenga el apoyo del congreso, una nación no se gobierna por decreto, salvo que quieras destruir las normativa, las leyes y generar caos que nunca tuvo buenos resultados y roza lo totalitario».

Bajando al nivel local, a los comicios municipales, solicitó: «Vengo a pedirles el apoyo para Ricardo González, en la lista 2. Decirles que es un equipo con esta nueva forma de hacer política, con gente metida en cada uno de estos estamentos, con vecinos. Esa es la diferencia, hemos recibido el mensaje de la comunidad, que quiere menos políticos. Con gente que hace cosas importantes para la vecindad».

Ante la pregunta ¿por qué no hubo unidad?, respondió: «Me consta, porque estuve, hasta último momento había voluntad de ir juntos. Había un interlocutor que lueo dejó de serlo, Leandro Morer. Finalmente no se llegó a acuerdo y será el habitante de Alta Gracia el que definirá. Nosotros priorizamos las personas no las estructuras y parece que en este país las estructuras no funcionan, que funcionan quiénes son los referentes».

Por su parte, Ricardo González, aseguró sentirse agradecido y «con una gran responsabilidad, es un cambio en la forma de hacer política, que se abra a otros actores con el fin de cambiarle la vida a la gente. Va a marcar un antes y un después».

Sobre el polémico debate entre candidatos y la resolución que presentó en el Concejo Deliberante, reiteró: «Pedí que se publicara bien la ordenanza y consulté con la Junta Electoral si se podrá realizar y me dijeron que están complicadas para llevarlo a cabo, pero hay otros ámbitos en los cuáles se está organizando, el Colegio de Abogados junto al Rotary, el IPEM 97 y nosotros estamos dispuestos a participar de todos estos espacios».