Laura Sesma: “La Coalición Cívica no se apartó de sus valores, Maqueda sí”

La líder de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió se encuentra de visita en Córdoba y la Parlamentaria del Mercosur, y amiga personal de la ex Diputada, Laura Sesma conversó con la 88.9 al respecto. “Se cumplen treinta años de la última Reforma Constitucional y Lilita brindó una charla en la Universidad Siglo XXI en donde comentó como fueron esos días”, relató.

“El martes 21 brindará una conferencia junto a Antonio María Hernández y Jorge Gentile en la UCC sobre el mismo tema y luego participará de una reunión cerrada con afiliados a la Coalición Cívica”, precisó. Carrió no mantendrá reuniones con los líderes de JXC ni tampoco hablará con Schiaretti. “Lilita respeta la decisión de Gregorio Hernández Maqueda de irse del Partido, pero no la comparte”, dijo Sesma acerca del pase del Legislador a las huestes de Milei.

“La CCARI no se apartó de sus valores, Maqueda sí ya que ahora defiende a Milei que de ningún modo tiene que ver con la línea que siempre se defendió en el Partido sosteniendo la República y la Democracia. En el Congreso la CCARI votó en general la Ley de Bases pero no acompañamos la delegación de facultades ni el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), somos una oposición responsable que marca errores y eso le hace bien al Gobierno Nacional”, puntualizó.

Sobre la destitución de Alfredo Olmedo en el Parlasur Sesma manifestó que se debió a “la interna de LLA, que fue al Parlasur con tres candidatos distintos para la Presidencia”, aseguró. “Desde el bloque de JXC decidimos acompañar al candidato propuesto por Milei pero al no poder ellos ponerse de acuerdo en su propio partido, no nos quedó otra que pedir disculpas a los demás parlamentarios de otros países por la falta de responsabilidad del Presidente y de la Canciller para ordenar su interna. En el Parlasur nosotros no cobramos sueldo ni dieta, solo viáticos”, expresó.

“Conversamos y proponemos cosas en conjunto con Rodolfo Eiben para la Provincia de Córdoba”, cerró Laura Sesma.