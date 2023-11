Le hackearon la cuenta bancaria y le robaron mas de un millón y medio de pesos

Bronca, impotencia y mucha tristeza, así pueden resumirse las sensaciones de Natalia, una vecina de Anisacate que terminó siendo el blanco de un nuevo ciberdelito a través del cual le robaron más de un millón y medio de pesos.

La mujer contó que fue contactada telefónicamente por una persona que dijo llamarse Carlos Díaz y pertenecer a la multinacional Carrefour. «Me dijo que había resultado beneficiada de un premio por el aniversario número 41 del supermercado, que además el premio era también por la apertura de la sucursal en Alta Gracia», inició la víctima en diálogo con Todo Pasa.

El estafador insistió en que su teléfono había sido seleccionado al azar y le pidió a Natalia que lo agendara vía WhatsApp pata entablar un mejor diálogo y allí acceder a un link que la dirigiría a gestionar el premio.

«Cuando entro a ese link el celular empezó a descontrolarse. Lo apagué, volví a prenderlo y cuando voy a mi cuenta bancaria me doy con que mi dinero no estaba mas e incluso habían sacado un préstamo por un millón de pesos», contó angustiada la víctima.

Una estafadora identificada, una denuncia y la eterna espera

La víctima decidió radicar la denuncia en la comisaría de Anisacate; a la vez que se dirigió a la sede de Banco Galicia (Córdoba capital) para informar que había sido estafada en su cuenta.

«Cuando fui a la sucursal del Banco Galicia me entero que esta mujer, a la cual le habían llegado diferentes transferencias de mi dinero, había estado en el banco el mismo dia que a mi me robaron, pidiendo que le desbloquearan la cuenta. O sea, a ella le habían bloqueado su cuenta personal porque el Banco sabía de algunos movimientos sospechosos que había hecho, está identificada y de igual modo no me dan respuesta», agregó Natalia.

Desde la entidad bancaria le otorgaron a Natalia todos los datos personales de la presunta estafadora, individualizada como Yanet García Salinda, con domicilio en Córdoba capital. Además, le entregaron captura del rostro logrado con las cámaras del lugar.

«Me dijeron que ese mismo día esta mujer había estafado a dos personas mas pero de todos modos desde el banco me enviaron un email diciendo que ellos no tienen errores de seguridad por lo que no desconocen los movimientos que se hicieron en mi cuenta», agregó la víctima y culminó: «Voy a reunirme con un abogado especializado en este tipo de casos pero quiero alertar para que no le suceda a nadie mas».