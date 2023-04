Le inhibieron el auto y le robaron en solo cinco minutos: «Solo quiero recuperar mis documentos»

Pasadas las 12 del mediodía y en menos de cinco minutos, una joven sufrió el robo de las pertenencias de su auto y, por estas horas, ruega que le devuelvan al menos sus documentos.

Fue en calle Duilio Georgetti, justo frente al estacionamiento de Supermercados Disco y con una modalidad cada vez más frecuente en la ciudad.

«Salí de trabajar a las 12 hs y fui hasta el trabajo de una amiga a buscar unas cosas, entonces doble en la calle Georgetti y estacione ahí sobre mano derecha. Me bajé, puse la alarma, fui hasta la avenida- no tarde mas de 5 minutos- volví y el auto estaba sin alarma. Ahí ya me di cuenta que algo mal había mal», contó Brisa Franceschinis, la damnificada a RESUMEN.

La mujer contó que cuando subió al auto se dió con que algunas de sus prendas estaban tiradas y de que su bolso ya no estaba.

«En el bolso tenía muchas pertenencias personales, tenía poco efectivo pero loas importante son mis documentos, es lo que quiero recuperar. Me llevaron el carnets de conducir, tarjetas, BEG», añadió.

La joven, que es vecina de barrio Caferatta, radicó la denuncia vía web ya que cuando fue a hacerla de manera personal, le dijeron que «tenían una demora de 4 horas».

La documentación está a nombre de Brisa de los Angeles Franceschinis. A quien tenga alguna información piden comunicarse al 3547 57-3582.